“L’ULTIMO GIAPPONESE È BEPPE GRILLO” – GIUSEPPE CONTE REPLICA ALL’ULTIMO MESSAGGIO CRIPTICO DELL’ELEVATO DI TORNO (HA PUBBLICATO SU WHATSAPP UNA FOTO DI LUI A TOKYO ACCANTO A UN SOLDATO IN DIVISA): “SI CONTRAPPONE A UNA COMUNITÀ INTERA DI ISCRITTI CHE POSSONO VOTARE SU DECINE DI QUESITI” – IL CAMBIO DEL NOME? “È UN QUESITO CHE NON MI SONO MAI POSTO, SONO INDECISO: DA UN LATO IL BRAND ANDREBBE CONSERVATO, DALL’ALTRO SEGNALI DI RINNOVAMENTO ANDREBBERO DATI” – INTERVIENE ANCHE DI MAIO: “GIUSTO CAMBIARE, MA STARE A SINISTRA IMPRESCINDIBILE…”

1. CONTE, È GRILLO L'ULTIMO DEI GIAPPONESI CONTRAPPOSTO A ISCRITTI

(ANSA) - Conte come l'ultimo dei giapponesi? "L'impressione è che l'ultimo giapponese" sia Beppe Grillo, "che si contrappone a una comunità intera di iscritti" che "possono votare su decine di quesiti decisi dalla base". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte nella registrazione di Dritto e Rovescio.

2. M5S: CONTE, SU CAMBIO NOME INDECISO TRA BRAND DA CONSERVARE O RIFONDAZIONE

(LaPresse) - Fosse per il professor Giuseppe Conte si chiamerebbe ancora Movimento Cinque Stelle o si chiamerebbe diversamente?

"E' un quesito che non mi sono mai posto, mi porrò il problema anche perché devo ancora votare. Ci sono dei quesiti che riguardano il presidente e in quel caso - essendo in conflitto di interesse - mi dovrò astenere, però essendo anche io un iscritto non posso avere meno diritti degli altri. Sono molto indeciso perché da un lato il brand andrebbe conservato, dall'altro però siccome è un processo di rifondazione così coinvolgente e travolgente, dei segnali anche importanti di rinnovamento andrebbero dati. Sono indeciso". Così il leader M5S Giuseppe Conte nella puntata di 'Dritto e rovescio' che andrà in onda questa sera su rete4

3. M5S: DI MAIO, GIUSTO CAMBIARE, STARE A SINISTRA IMPRESCINDIBILE

(LaPresse) - "Quello che parte oggi è un importante momento di democrazia interna perciò va rispettato. Molti cambi? È il sintomo di un'esigenza di cambiamento che condivido. Non ho mai creduto nell'ortodossia. Il Movimento è sempre cresciuto attraverso momenti evolutivi di questo tipo".

Lo ha detto l'ex capo politico del M5S, Luigi Di Maio, in un'intervista al QN. Un errore accasarsi a sinistra? "Il posizionamento nel campo del riformismo oggi non è né giusto né sbagliato. Semplicemente è imprescindibile"."La biodegradabilità del Movimento - aggiunge - è un vecchio tema. Ma la democrazia interna è un sistema che ha creato Grillo. Dunque niente estinzione? Quando una forza politica entra nelle istituzioni assume delle responsabilità differenti e più grandi. Prima tra tutte quella nei confronti degli elettori.

A quel punto il diritto all'estinzione non conta più. Saranno gli elettori, con il voto, a decidere se il Movimento deve sparire o no". Alla domanda se la proposta di cambiare nome e logo nasca da beghe legali, Di Maio risponde: "No, io credo che sia in primo luogo un'esigenza politica, legata alla volontà di tornare a essere competitivi, magari affermando il nome di Conte fin nel simbolo, come spesso suggeriscono i sondaggisti ai partiti".

Sul limite dei due mandati, quindi, sottolinea: "Ho sempre pensato che quella norma andasse superata. Credo infatti che sia naturale voler preservare le competenze nate in tanti anni di esperienza. Competenza è ciò che chiedono gli elettori. Elettori che infatti mi pare ultimamente scarseggino".

