7 ago 2022 16:31

“L’UNICO ALLEATO POSSIBILE PER CALENDA E’ CALENDA STESSO” – LETTA AL VELENO DOPO LA ROTTURA – LA MELONI: "ENRICO MOLLATO SULL’ALTARE PENSA ORA AL SUO VECCHIO AMORE, MAI DIMENTICATO, CONTE. IL GRAN FINALE DI STAGIONE TRA 7 GIORNI, QUANDO SCADRÀ IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ALLEANZE" – SECONDO IL FORZISTA ROTONDI CALENDA E’ SCAPPATO "PERCHE’ HA SAPUTO CHE LETTA HA IN TASCA L’ACCORDO CON CONTE E LO TIRERA’ FUORI ALL’ULTIMA ORA UTILE"