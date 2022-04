“I RUSSI HANNO PERSO LA CONNESSIONE CON LA REALTÀ” - LE TRUPPE DI PUTIN PREPARANO LA NUOVA OFFENSIVA NEL DONBASS: IL PRIMO OBIETTIVO SAREBBE LA CITTÀ DI IZIUM, POI TOCCHEREBBE A DNIPRO, CONSIDERATA UN “OBIETTIVO STRATEGICO”. LA CONFERMA ARRIVA DAL DITTATORE CECENO RAMZAN KADYROV: “CI SARÀ UN’OFFENSIVA. NON SOLO SU MARIUPOL, MA ANCHE SU ALTRI LUOGHI. LIBERERMO COMPLETAMENTE LUGANSK E DONETSK, POI PRENDEREMO KIEV E TUTTE LE ALTRE CITTÀ” - ZELENSKY AVVERTE IL RISCHIO DI OPERAZIONI SOTTO FALSA BANDIERA: “ACCUSANO NOI DI AVER COMMESSO QUELLO CHE LE TRUPPE RUSSE HANNO OVVIAMENTE FATTO. TUTTO QUESTO VIENE DALLA CODARDIA…”

Case disseminate di bombe in Ucraina

1 - ZELENSKY, RUSSI PERSO CONTATTO REALTÀ, CODARDIA CREA MOSTRI

(ANSA) - La Russia ha "perso la connessione con la realtà fino al punto di accusare noi di aver commesso quello che le truppe russe hanno ovviamente fatto". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video notturno, citando quanto accaduto a Bucha e Kramatorsk.

"Tutto questo viene dalla codardia. Quando cresce la codardia diventa una catastrofe. Quando le persone non hanno il coraggio di ammettere i propri errori, scusarsi, adattarsi alla realtà, imparare, diventano mostri.

vladimir putin.

E quando il mondo lo ignora, i mostri decidono che il mondo si debba adattare a loro", aggiunge, sottolineando che "l'Ucraina fermerà tutto questo. Niente aiuterà la codardia russa. Arriverà il giorno in cui dovranno ammettere tutto, ammettere la verità".

2 - UCRAINA: SIRENE ANTIAEREE IN GRAN PARTE DELLE REGIONI

(ANSA) - Oltre che nelle principali città del sud e dell'est dell'Ucraina, intorno alle 4:30 locali le sirene che segnalano possibili attacchi aerei hanno cominciato a suonare su quasi tutto il territorio ucraino. In dettaglio l'allarme è scattato nelle regioni di Kiev, Leopoli, Dnipro, Termopil, Volyn, Zakarpattia, Chernivtsi, Rivne, Ivano Frankivsk, Khmelnytsky, Kirovohrad, Cherkasy, Zhytomyr, Vinnytsia e Sumy.

VOLODYMYR ZELENSKY A BUCHA

3 - UCRAINA: RUSSIA PREPARA L'ATTACCO AL DONBASS, ALTRA NOTTE DI BOMBE, UNA NUOVA FOSSA COMUNE

Da www.ansa.it

Le forze armate russe sono pronte ad una nuova offensiva nel Donbass. Su questo concordano numerosi analisti, dopo aver esaminato le immagini satellitari che mostrano centinaia di veicoli militari in movimento. Primo obiettivo dell'attacco sarebbe la città di Izium, poi toccherebbe a Dnipro, considerata un "obiettivo strategico".

carri armati t 72 dalla repubblica ceca in ucraina 6

La conferma arriva anche da Ramzan Kadyrov, capo della repubblica russa della Cecenia e comandante delle milizie cecene impegnate nella guerra in Ucraina: "Ci sarà un'offensiva. Non solo su Mariupol, ma anche su altri luoghi, città e villaggi. In primo luogo libereremo completamente Luhansk e Donetsk, e poi prenderemo Kiev e tutte le altre città" ha detto in un video pubblicato sul suo canale Telegram.

archivio ucraina

Proprio a Mariupol i combattimenti sono sempre più intensi e le forze russe sono riuscite a conquistare nuovo terreno: la città portuale ucraina, assediata ormai da settimane, ora è divisa in due parti, come afferma l'equipe di esperti dell'Institute for the Study of War nel suo ultimo report. I combattenti ucraini - circa 3.000 - si trovano nel porto principale a sud-ovest e nell'acciaieria Azovstal a est.

Nella notte le sirene per allarme attacco aereo sono suonate anche nelle altre città ucraine, da Kiev a Odessa, Dnipro e Leopoli. Il vicepremier Iryna Vereshchuk è tornata ad invitare gli abitanti delle regioni di Luhansk, Donetsk e Kharkiv a lasciare le proprie abitazioni.

UCRAINA - SOLDATO UCRAINO CON IL JAVELIN ANTI CARRO

"Spesso la decisione di evacuare si rimanda, si pensa che tra un po' la guerra finirà. Purtroppo devo dire che non sarà così. Dobbiamo essere resilienti e molto responsabili verso noi stessi e le nostre famiglie. Se è possibile evacuare, allora per favore evacuate" ha detto.

In vista della nuova fase del conflitto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha ribadito le sue richieste all'occidente: "Abbiamo bisogno di armi. Ho il 100% della fiducia nelle forze armate ucraine ma non ho fiducia sul fatto che riceveremo quello di cui abbiamo bisogno".

strage di civili in fuga alla stazione ferroviaria di kramatorsk 16

Proseguono nel frattempo le attività per accertare se siano stati commessi crimini di guerra dal 24 febbraio ad oggi da parte dei russi. Secondo l'intelligence del Ministero della Difesa del Regno Unito "ulteriori prove continuano ad emergere dopo il ritiro delle forze russe dall'Ucraina settentrionale, ciò include la scoperta di una tomba improvvisata contenente civili ucraini morti vicino a Buzova".

"Alcuni proiettili e corpi estranei rimossi dai feriti saranno portati come prove in tribunale per crimini contro l'umanità e violazioni delle convenzioni riguardanti l'uso di bombe a grappolo da parte dei russi" aggiunge il ministro della Salute ucraino Viktor Lyashko, dopo una visita a Chernihiv.

