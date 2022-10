“LA RUSSIA HA PIÙ DI TRE VOLTE LA POPOLAZIONE DELL'UCRAINA, QUINDI IN UNA GUERRA TOTALE LA VITTORIA DELL'UCRAINA È IMPROBABILE” - LA PROFEZIA DI ELON MUSK CHE CON IL SUO PIANO DI PACE PROPOSTO SU TWITTER HA FATTO INCAZZARE L'OCCIDENTE - IL PATRON DI TESLA PERÒ NON PUÒ ESSERE TRATTATO COME UN ORSINI QUALSIASI VISTO CHE HA DONATO OLTRE 10MILA STAZIONI MOBILI STARLINK ALL'UCRAINA GRAZIE ALLE QUALI I CITTADINI POSSONO USARE INTERNET E ORGANIZZARE LA RESISTENZA...

Daniele Dell'orco per “Libero quotidiano”

LE PROPOSTE DI ELON MUSK PER FINIRE LA GUERRA IN UCRAINA

La proposta di "pace" tra Russia e Ucraina lanciata da Elon Musk su Twitter ha scatenato un terremoto diplomatico. Il fondatore di Tesla, tra gli uomini più ricchi al mondo, ha avviato lunedì sera un sondaggio con una serie di punti per raggiungere un accordo. Punti che agli esponenti del governo ucraino sono sembrati schiacciati sulle volontà del Cremlino: «Rifare le elezioni nelle regioni annesse sotto la supervisione Onu», con la Russia «che se ne andrà se questa sarà la volontà del popolo»; «la Crimea formalmente parte della Russia, come è stato dal 1738 (fino all'errore di Krusciov)»; «forniture d'acqua assicurate alle Crimea»; «l'Ucraina resta neutrale». Il referendum di Musk ha raggiunto in poche ore più di un milione e mezzo di risposte (con prevalenza per il No).

Ma a prescindere dalle opinioni degli utenti, il tweet ha suscitato un'altra domanda polemica del presidente ucraino: «Quale Elon Musk preferite, quello che sostiene l'Ucraina o quello che sostiene la Russia?». Musk, infatti, non può essere certo tacciato di putinismo visto che da marzo a oggi ha fornito a Kiev oltre 10mila stazioni mobili Starlink, collegate alla sua mega rete di satelliti a bassa orbita di SpaceX, che hanno permesso a civili e militari ucraini di essere sempre connessi al web, respingendo anche ondate di attacchi di hacker russi.

Molte delle risposte indignate arrivate dall'Ucraina, sono state possibili proprio grazie alla connessione offerta da Musk (valore stimato in 80 milioni di apparecchiature, ma il valore pratico è inestimabile). Tra queste, la contro «proposta di pace» di Mykhailo Podolyak, consigliere di Zelensky, in un tweet: «Esiste un piano di pace migliore: 1. l'Ucraina libera i suoi territori. Compresa l'annessa Crimea. 2. La Russia subisce la smilitarizzazione e la denuclearizzazione obbligatoria in modo da non poter più minacciare gli altri. 3. I criminali di guerra affrontano un tribunale internazionale».

Tra i serrati botta e risposta si è inserito anche Dmitry Medvedev, l'ex presidente russo ormai falco del Cremlino, che si è «complimentato» con Musk, senza tuttavia rinunciare a una sprezzante ironia: «Adesso, però, l'agente ombra ha perso la copertura. Merita un avanzamento di grado, rapidamente», ha twittato, "anticipando" anche «il suo prossimo tweet: dirà che l'Ucraina è uno Stato artificiale».

Musk ha poi continuato a twittare, gettando in qualche modo benzina sul fuoco: «È molto probabile che» queste proposte diventino comunque «il risultato finale: è solo questione di quante persone moriranno prima di allora». Lui che a marzo sfidò Vladimir Putin «a giocarsi l'Ucraina in un combattimento di arti marziali» ha insistito ancora, chiedendo agli utenti di «votare»: «La Russia ha fatto una mobilitazione parziale. Se ci saranno rischi per la Crimea, passerà alla piena mobilitazione e il numero dei morti da entrambe le parti sarà devastante. La Russia ha più di tre volte la popolazione dell'Ucraina, quindi in una guerra totale la vittoria dell'Ucraina è improbabile. Se hai a cuore il popolo ucraino cerca la pace».

IL SONDAGGIO DI ZELENSKY SU ELON MUSK

Parole che nel deserto diplomatico globale, con i colloqui fermi dal 29 marzo a oggi, richiamano in qualche modo quelle di Papa Francesco, che domenica scorsa durante l'Angelus aveva parlato della guerra e si era rivolto a Putin dicendo: ferma la violenza. Poi a Zelensky: formula proposte ragionevoli. Tanto la Chiesa quanto Musk, evidentemente, ritengono che condannare l'aggressione russa non sia sufficiente e che l'Occidente debba decidersi a battere la via della mediazione politica e del dialogo.

In questa strana convergenza tra il Pontefice della Chiesa cattolica e quello della chiesa laica delle tecnologie hi-tech, non esiste negoziato che possa essere avviato sulla base della proposta: «Tu da noi non avrai niente, vattene e basta». Una posizione che difficilmente potrà essere emendata nel punto di vista ucraino visto che afferisce pur sempre il loro territorio. Difatti, sia Musk che Francesco, parlano a nuora, Zelensky, affinché suocera intenda: Joe Biden.

