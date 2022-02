“LA RUSSIA PAGHERA’ COSTI MOLTO ALTI IN CASO DI INVASIONE DELL’UCRAINA”- LA TELEFONATA DI OLTRE UN’ORA TRA BIDEN E PUTIN NON ALLENTA LE TENSIONI – IL PRESIDENTE USA: “AVANTI CON IL DIALOGO, MA PRONTI A TUTTO” -SECONDO LA CNN, IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO LAVROV HA NEGATO CHE MOSCA ABBIA IN PROGRAMMA UN’INVASIONE – MA I TIMORI DI UN’ESCALATION SUL CONFINE CON L’UCRAINA CRESCONO. UNA NAVE DA GUERRA FRANCESE AI RUSSI: "STATE A DISTANZA DALLA NOSTRA PORTAEREI" – IL GIALLO DEL SOTTOMARINO USA ALLONTANATO DALLE ACQUE RUSSE - VIDEO

Da corriere.it

CNN, LAVROV NEGA CHE CI SARÀ UN’INVASIONE RUSSA

Nella sua telefonata di oggi con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha «negato che la Russia abbia intenzione di invadere l’Ucraina». Lo riferisce la Cnn, citando fonti del dipartimento di Stato.

BIDEN A PUTIN

Dalla Casa Bianca trapelano le prime notizie sulla telefonata di un’ora intercorsa tra i due presidenti americano e russo. Joe Biden «è stato chiaro» con Vladimir Putin e ha detto al presidente russo che se la Russia dovesse invadere l’Ucraina gli Stati Uniti e gli alleati risponderanno in modo «deciso» e imporranno «costi severi» a Mosca. Gli Usa restano impegnati nella «diplomazia» per la risoluzione della crisi ucraina, ma anche «pronti ad altri scenari», mentre «quello di un’invasione imporrebbe grande sofferenza umana». «Il Presidente Biden ha parlato con il presidente Vladimir Putin per chiarire che se la Russia invaderà l’Ucraina gli Stati Uniti e i nostri alleati imporranno rapidi e pesanti costi alla Russia. Il presidente Biden ha quindi esortato Putin nella risoluzione dell’escalation e nella diplomazia». Così la Casa Bianca su Twitter.

Intanto un funzionario della Casa Bianca a conoscenza degli esiti del colloquio ha detto a Bloomberg che non è chiaro se la Russia sia interessata ad una soluzione diplomatica della crisi in Ucraina. Gli Stati Uniti, ha detto, proseguiranno negli sforzi per scoraggiare la Russia a un'azione; e la telefonata di oggi non ha cambiato lo scenario tra i due Paesi.

I TIMORI DI UNA ESCALATION

Da open.online

TENSIONE RUSSIA UCRAINA

Il colloquio telefonico fra Joe Biden e Vladimir Putin sul rischio di escalation al confine con l’Ucraina è durato circa un’ora e non ha cambiato lo scenario. Si è trattato della prima telefonata dal 30 dicembre. Secondo quanto diffuso dalla Casa Bianca, Biden «è stato chiaro» con il presidente russo, ribadendo che se la Russia dovesse invadere l’Ucraina «gli Stati Uniti e gli alleati risponderanno in modo deciso e imporranno sanzioni severe a Mosca».

Gli Usa restano «impegnati alla diplomazia», ma sono pronti anche ad altri scenari. Secondo la Cnn, nella chiamata con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha «negato che la Russia abbia intenzione di invadere l’Ucraina». Mosca ha già accusato più volte il blocco atlantico di fare disinformazione sulla Russia.

possibili rotte invasione russa

Gli Stati Uniti hanno comunque deciso di ritirare la quasi totalità delle proprie truppe sul territorio ucraino, dopo che già il personale diplomatico dell’ambasciata a Kiev aveva ricevuto l’ordine di evacuare il Paese. Secondo il portavoce del Pentagono, John Kirby, la decisione sarebbe stata presa per «sicurezza del nostro personale. L’ordine precauzionale è di un «temporaneo riposizionamento» dei soldati della Guardia Nazionale della Florida fuori dall’Ucraina. Si tratta di 160 addestratori militari, tra cui una ventina di berretti verdi, che operavano in una base vicino la Polonia.

