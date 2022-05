“LA RUSSIA È PRONTA A FACILITARE SOLUZIONI PER L'ESPORTAZIONE SENZA OSTACOLI DEL GRANO” – PUTIN HA DISCUSSO DELLA SITUAZIONE IN UCRAINA CON MACRON E SCHOLZ MA AVVISA GLI STATI UNITI: “LA FORNITURA DI ARMI ALL'UCRAINA DA PARTE DELL'OCCIDENTE RISCHIA DI CREARE A UNA ULTERIORE DESTABILIZZAZIONE. SIAMO PRONTI ALLA RIPRESA DEL DIALOGO CON KIEV…” – I RUSSI PENSANO A UN PROCESSO DI NORIMBERGA PER I MILITARI DEL BATTAGLIONE AZOV

macron putin

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin ha discusso della situazione in Ucraina con il presidente francese Emmanuel Macron e con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo fa sapere il Cremlino, precisando che il leader russo ha spiegato che la Russia è pronta a facilitare soluzioni per l'esportazione senza ostacoli del grano. incluso quello ucraino, dai porti sul Mar Nero.

(ANSA) - "La fornitura di armi all'Ucraina da parte dell'Occidente rischia di creare auna ulteriore destabilizzazione": lo afferma il presidente russo Vladimir Putin.

macron putin

(ANSA) - "La Russia è pronta a riprendere il dialogo con l'Ucraina": lo ha detto, secondo quanto rende noto il Cremlino citato da Interfax, il presidente russo Vladimir Putin nel corso della telefonata col presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Olaf Scholz E Vladimir Putin

"La Russia è pronta a riprendere il dialogo con l'Ucraina": lo ha detto, secondo quanto rende noto il Cremlino citato da Interfax, il presidente russo Vladimir Putin nel corso della telefonata col presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

la resa del battaglione azov 2

(ANSA) - Un tribunale in stile Norimberga per processare i militari ucraini evacuati dall'acciaieria Azovstal. E' il progetto a cui stanno pensando i russi in alternativa allo scambio di prigionieri e che servirebbe, tra l'altro, a giustificare l'invasione dell'Ucraina ai fini della 'denazificazione' ripetutamente invocata da Mosca. "Stiamo progettando di organizzare un tribunale internazionale sul territorio della repubblica" ha affermato Denis Pushilin, leader della Repubblica popolare di Donetsk, riporta il Guardian.