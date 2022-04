“LA RUSSIA VUOLE NASCONDERE MIGLIAIA UCCISI A MARIUPOL” - ZELENSKY: “NON VUOLE CHE NULLA VENGA VISTO PRIMA CHE PRENDANO IL CONTROLLO DELLA CITTÀ, PRIMA CHE LA RIPULISCANO. STANNO TENTANDO DI NASCONDERE LA SITUAZIONE, IN QUESTO CASO STANNO TENTANDO DI IMPEDIRE L'ARRIVO DI AIUTI UMANITARI - BENE LE NUOVE SANZIONI A MOSCA, MA NON SONO PROPORZIONATE ALLE ATROCITÀ COMMESSE. PER PUTIN LE SANZIONI DEBOLI SONO UN PERMESSO A ATTACCARE”

DISCORSO DI ZELENSKY ALL ONU

ZELENSKY, FARE DI TUTTO PER RIPRISTINARE ECONOMIA UCRAINA

(ANSA) - "Dobbiamo fare tutto il possibile per ripristinare il lavoro delle aziende locali, le attività commerciali e ristabilire le piccole e medie imprese sul nostro territorio là dove è sicuro e possibile lavorare". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consieueto messaggio serale pubblicato sui social network, lo9 cita la Cnn.

ZELENSKY,RUSSIA VUOLE NASCONDERE MIGLIAIA UCCISI A MARIUPOL

(ANSA) - La Russia sta nascondendo "migliaia" di persone uccise a Mariupol. Torna ad accusare così Mosca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista all'emittente turca Haberturk TV citata dal Guardian. "Credo che la Russia tema che se riusciamo a inviare aiuti umanitari a mariupol allora il mondo intero potrà vedere cosa sta accadendo", ha detto Zelensky.

"La Russia non vuole che nulla venga visto prima che prendano il controllo della città, prima che la ripuliscano", ha aggiunto, "al momento Mariupol è l'inferno. A migliaia sono stati uccisi o feriti. Il loro numero cresce ogni giorno e non ne abbiamo conto preciso. Stanno tentando di nascondere la situazione, in questo caso stanno tentando di impedire l'arrivo di aiuti umanitari. Non riusciranno a nascondere tutto. Non riusciranno a nascondere migliaia di persone. Il mondo ha visto la vera situazione. E' stato visto ciò che è stato fatto all'Ucraina".

ZELENSKY, 'BENE NUOVE SANZIONI, MA NON ABBASTANZA'

(ANSA) - Il nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia decise dall'Occidente "sembra efficace, ma non è abbastanza". Ne è convinto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che nel suo consueto videomessaggio serale diffuso via social media ha insistito sul fatto che la misura non è proporzionate alle atrocità commesse a Bucha e che proseguono a Mariupol e Kharkiv. Zelensky ha quindi insistito sulla necessità di escludere completamente le banche russe dal sistema bancario internazionale. E ha aggiunto: "Continueremo ad insistere per un embargo sull'esportazione del petrolio russo".

ZELENSKY, PER MOSCA SANZIONI DEBOLI SONO PERMESSO ATTACCARE

(ANSA) - "Se non c'è un pacchetto davvero doloroso di sanzioni contro la Russia e se non c'è la fornitura delle armi di cui abbiamo un vero bisogno e che abbiamo chiesto molte volte, questo verrà considerato dalla Russia come un permesso. Un permesso ad andare oltre. Un permesso ad attaccare. Un permesso ad avviare una nuova sanguinosa ondata nel Donbass".

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video di questa notte. Per Zelensky comunque imporre queste sanzioni su cui Kiev insiste "è ancora possibile". "L'Occidente può farlo - ha detto -. Così come si sarebbe potuto applicare sanzioni preventive lo scorso anno per prevenire questa invasione. Se l'errore viene fatto ancora, non è più possibile un'azione preventiva, sarà un errore storico per l'intero mondo occidentale".