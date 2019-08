“A SABAUDIA CI SARÀ UNA GROSSA NOTIZIA” – COSA DIRÀ MATTEO SALVINI AL COMIZIO SUL LITORALE PONTINO? IL TRUCE HA CHIAMATO A RACCOLTA PARLAMENTARI, AMMINISTRATORI E I SOTTOSEGRETARI GARAVAGLIA E DURIGON PERCHÉ FARÀ UN ANNUNCIO IMPORTANTE. STACCHERÀ LA SPINA AL GOVERNO?

matteo salvini al senato

(AdnKronos) - Il vicepremier e ministro dell`Interno Matteo Salvini potrebbe fare -secondo quanto apprende l`Adnkronos- un importante annuncio nel suo comizio in programma in serata a Sabaudia.Ad attendere il leader della Lega nella cittadina del litorale pontino oltre ai parlamentari e amministratori del Lazio anche i sottosegretari all`Economia Massimo Garavaglia e al Lavoro Claudio Durigon. Dopo la rottura sulla Tav al Senato Salvini non ha rilasciato dichiarazioni: "parlerà a Sabaudia e ci sarà una grossa notizia", fa sapere una fonte. Tanto che molti sono stati sollecitati a raggiungere Sabaudia per ascoltare le parole del leader leghista.

giancarlo giorgetti massimo garavaglia IL TOUR DI MATTEO SALVINI NELLE SPIAGGE ITALIANE salvini e di maio ai lati opposti dei banchi del governo MASSIMO GARAVAGLIA LAURA CASTELLI LUIGI DI MAIO E MATTEO SALVINI Salvini Salvini durigon salvini sabaudia, l'oasi di kufra, lo stabilimento dove sarebbe dovuto partire il tour estivo di matteo salvini 3 armando siri massimo bitonci matteo salvini durante il voto sulla tav al senato parla con giulia bongiorno erika stefani gian marco centinaio