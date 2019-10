21 ott 2019 09:14

“SALVINI, DIMETTITI TU” – LA RAGGI A RUOTA LIBERA DALLA FIALDINI CONTRO IL LEADER LEGHISTA: "E' OSSESSIONATO DA ME. IN 26 ANNI NON HA MAI LAVORATO. HA SOLO CAMBIATO POLTRONE. È UN GRAN CHIACCHIERONE, FA POCHI FATTI…” – SU TWITTER GASPARRI BASTONA LA FIALDINI: "UNA CORISTA PROPAGANDISTA, SERVILISMO RAI A BENEFICIO DI UNA INCOMPETENTE RAGGI"