Gustavo Bialetti per “la Verità”

cristiano de andrè

A quanto pare, Cristiano De André fa molti più sforzi per difendere la fama di suo padre che non per farsi lui una buona fama di padre. Non è un gioco di parole, ma la logica conseguenza dell' ultima sparata del figlio di Faber, che, con spunto originalissimo, se l' è presa con Matteo Salvini, reo di avere una passione per le canzoni dell' illustre genitore.

Al termine della presentazione del concerto che lo vedrà protagonista all' Arena di Verona, De André junior ha lanciato una bordata al ministro dell' Interno: «Ha detto che ama le canzoni di mio padre? Può darsi, ma credo si sia fermato a Il pescatore, non capendo che "il pescatore" era Gesù Cristo, viene da una novella ecclesiastica. Forse non lo ha assimilato ed è rimasto al "la la la la la la la"...».

fabrizio e cristiano de andrè

Salvini ignorante, Salvini indegno di De André, Salvini tenga giù le mani... Siamo alle solite, insomma, il refrain antisalviniano per far parlare di sé e strizzare l' occhio all' intellighenzia compiacente.

Peccato che i «figli di» non vantino alcun monopolio esclusivo sull' opera dei loro genitori. E che non basti il legame familiare per avere l' ultima parola sui parenti famosi, a Cristiano conviene davvero sperarlo. Ricordiamo tutti, per esempio, lo sfogo di sua figlia, Francesca De André, alla trasmissione di Barbara D' Urso. La giovane accusò il padre di avere «massacrato di botte» la sorella, Alice, di soli 17 anni.

francesca e cristiano de andre

Lui smentì, querelò la figlia, diffidò la rete. E vai a sapere chi aveva ragione. Ma se dobbiamo porci il problema di sapere cosa avrebbe pensato Fabrizio De Andrè di Salvini, immaginiamocelo anche mentre assiste a questa telenovela familiare e a vari altri eccessi del pargolo. Ecco, decisamente non conviene.

