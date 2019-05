“SALVINI È MOLTO SEXY QUANDO FA IL GLADIATORE IN PIAZZA” – ANNALISA CHIRICO: “GLIEL’HO ANCHE DETTO, HA UN RAPPORTO QUASI CARNALE CON LA FOLLA. LA VERDINI? È UNA RAGAZZA SVEGLIA, ANDIAMO DALLO STESSO PARRUCCHIERE. VIRGINIA SABA FORSE SI TAGLIA I CAPELLI DA SOLA, VISTO IL SUO TAGLIO” – “ZINGARETTI? SEMBRA SEMPRE CHE DEBBA FARTI L’OMELIA, È SOPORIFERO. MATTEO NEL PRIVATO È UN ANIMO TENERO, È MOLTO PIÙ DELICATO E…”

Se è vero che Salvini non parla più con Di Maio? “Si, mi risulta che non si sentano. Si sono incontrati nel Cdm di mercoledì, ma credo che i canali di comunicazione tra loro non siano molto vivaci al momento”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Annalisa Chirico, giornalista del Foglio e Presidente del Movimento “Fino a Prova Contraria”.

Lei è una grande amica del vicepremier: che tipo è nel privato? “Salvini nel privato è molto più delicato e sensibile rispetto a come appare in pubblico, è un animo tenero”. In piazza però è tutt'altro che tenero. “In piazza è un gladiatore, glielo ho anche detto, ha un rapporto quasi carnale con la folla, quasi di osmosi”.

E Nicola Zingaretti, leader del Pd, che tipo di rapporto ha con la gente? “Ha un fare un po' pretesco, sembra sempre che debba farti l'omelia”. E' un po' alla Enrico Letta quindi. “No, Letta era più frizzante. Zingaretti è soporifero”.

Conosce la fidanzata di Matteo Salvini, Francesca Verdini? “Si, andiamo dallo stesso parrucchiere. E' una ragazza sveglia”. Conosce anche la fidanzata di Di Maio, Virginia Saba? “No, lei non viene dal mio parrucchiere, forse si taglia i capelli da sola, visto che ha un taglio un po' da migliorare”, ha scherzato la Chirico a Un Giorno da Pecora.

E' vero che il potere è sexy? “Si, le persone di potere hanno un bagaglio di esperienza e opportunità che le rendono affascinanti. E questo vale anche per le donne: sono sexy, sono affascinanti”. Salvini è sexy? “Sa esserlo, molto, quando in versione gladiatore fa questi comizi...”

