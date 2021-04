“SALVINI NON CAPISCE NULLA DI POLITICA, IL SUO PROBLEMA È QUELLO DI ESISTERE" – RONCONE A “L’ARIA CHE TIRA” STRAPPA LA FELPA ALL'EX TRUCE: “IL SUO OBIETTIVO ERA FINIRE SU TUTTI I GIORNALI E I TALK. IL PROBLEMA È CHE È IN CROLLO VERTICALE DI CONSENSO. FA QUELLO CHE SA FARE, IL PALCO. FINIVA SUI GIORNALI VESTENDOSI COME BARBIE PARRUCCHIERA E BARBIE PASTICCIERA E...” – VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

fabrizio roncone a l'aria che tira

Si parla della rottura tra Matteo Salvini e Mario Draghi in studio da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 oggi 22 aprile e Fabrizio Roncone, firma del Corriere della Sera, attacca ferocemente il leader della Lega: "L'obiettivo di Salvini era di finire su tutti i giornali e di portare i talk show a farci parlare di lui". E ancora attacca il giornalista: "Il problema di Salvini è che è in crollo verticale di consenso", quindi "Salvini fa quello che sa fare, sa fare il palco. Non capisce nulla di politica però la sa fare. Finiva sui giornali vestendosi come Barbie parrucchiera e Barbie pasticcera, il suo problema è quello di esistere".

matteo salvini cannolo

Roncone snocciola i numeri della pandemia: "Solo ieri 364 morti, 364 bare. Tutto il Paese vuole il bene del Paese", commenta "e Draghi si è preso un rischio". Quindi, "dice di chiudere alle 22 e voi della Lega", dice rivolgendosi a Morelli, "dite va bene in Cdm e poi Salvini dice di no. Mi sembra chiaro che il suo obiettivo sia finire nei talk show".

SALVINI MANGIA LA NUTELLA

Alessandra Ghisleri dà una lettura più politica: "C'è una fuga dell'elettorato della Lega, è una battaglia dentro il centrodestra", dice la sondaggista di Euromedia Research, a Rainews24 per commentare la rottura in Cdm su coprifuoco e aperture tra Salvini e Draghi. "Gli elettori - spiega l'esperta - se non sono contenti delle scelte del governo troppo spostate a sinistra guardano con più attenzione a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia". Da qui la tentazione di Salvini di stare con il piede in due scarpe, al governo ma anche all'opposizione.

alessandra ghisleri a omnibus 1

"Una posizione di equilibrio", la definisce la Ghisleri, secondo la quale il leader della Lega è "costretto a dire no al governo per difendere e arginare il flusso dei voti che si sta spostando dentro il centrodestra". Il perimetro della coalizione infatti non cambia: "Secondo le intenzioni di voto non cresce il valore totale, che oscilla tra il 47 e il 50 per cento ma cambiano quelli dei singoli partiti dell'area".

MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI matteo salvini mangia un panino matteo salvini con felpa matteo salvini mangia ciliegie mentre zaia parla dei bambini morti SALVINI MANGIA UN HAMBURGER A VILLA TAVERNA SALVINI E LA FELPA ARCORE fabrizio roncone a l'aria che tira 3 matteo salvini al citofono matteo salvini a palermo salvini europeista meme 7 GIANCARLO GIORGETTI E MATTEO SALVINI fabrizio roncone a l'aria che tira 1 salvini europeista meme 4 fabrizio roncone a l'aria che tira 2