“SALVINI È IL PIÙ SUONATO, QUELLO CHE LE PRENDEVA ANCHE QUANDO VINCEVA” - FRANCESCO MERLO: “NON MI COMMUOVE LA SUA CORSA VERSO IL FALLIMENTO SENZA GLORIA. SALVINI È UNA DELLE TANTE FACCE DELL'ANOMALIA ITALIANA CHE, INVECE CHE LEADER, PRODUCE FURBETTI, BULLETTI, CAPETTI. A PARI MERITO C'È CONTE CHE, TITOLARE DELLA QUASITÀ, A FURIA DI ESSERE QUASI DI DESTRA E QUASI DI SINISTRA, QUASI PROFESSORE E QUASI STATISTA, È ORA UN QUASI NIENTE…”

1 - LA MISURA È COLMAR

Luca Fornovo per “La Stampa”

MATTEO SALVINI IN POLONIA

Non bastava l'imbarazzante amicizia con Putin. A mettere nei guai Matteo Salvini è anche la pericolosa liaison con Francesca Immacolata Chaouqui, finita nello scandalo di Vatileaks 2 nel 2015.

È stata lei, nella sua veste di fondatrice della "Ripartiamo Onlus", a fornire al Capitano della Lega il giaccone-marketta, indossato a Prezmysil, che conta più sponsor dello stadio di San Siro quando si disputa il derby della Madonnina.

SALVINI IN POLONIA MEME

E così, dopo la bufera social per il giaccone megapubblicitario, le aziende sono scese in campo per prendere le distanze in modo netto dal segretario leghista (e dalla Chaouqui).

Da Audi a Colmar le società hanno rimarcato «la propria opposizione a qualsiasi forma di promozione o sponsorizzazione di personalità politiche italiane ed estere e di qualsiasi loro esternazione passata, presente o futura».

Dopo la figuraccia in Polonia, l'irritazione delle aziende incrina ulteriormente l'immagine di Salvini. La misura è Colmar. -

2 - LE TANE ITALIANE DELLA SERPE RUSSA

Da “Posta e Risposta” - “la Repubblica”

Caro Merlo, non le fa pena Salvini, sbeffeggiato da un sindaco polacco e da quegli stessi italiani che lo idolatrarono quando finì sulla copertina di Time come uomo dell'anno? Mi sono ricordata che lei gli aveva profetizzato la pernacchia come destino. Direi che ci siamo quasi.

Elvira Dottorini - Perugia

MARIA GIOVANNA MAGLIE E FRANCESCA CHAOUQUI

Risposta di Francesco Merlo:

Non solo per quel sindaco polacco, ma anche per noi, che lo battezzammo l'incredibile Hulk, Salvini è rimasto il ministro degli Interni che eccitava il razzismo e invitava a sparare ai ladri (alle spalle). Non mi commuove dunque la sua corsa verso il fallimento senza gloria.

salvini in polonia meme 5

Come unica attenuante gli concedo di essere, senza saperlo, una delle tante facce dell'anomalia italiana che, invece che leader, produce furbetti, bulletti, capetti dove la desinenza in "etti" è l'aggravante della mancanza di misura dei nanetti che l'adulazione italiana tratta da giganti.

A pari merito c'è Conte che, titolare della quasità, a furia di essere quasi di destra e quasi di sinistra, quasi professore e quasi statista, è ora un quasi niente.

Poco più in alto c'è Beppe Grillo, che trascinò il Paese nel vaffa, fondò il partito di maggioranza relativa e ora viaggia, con tutte le sue anime perse, verso l'insignificanza.

Da troppi anni l'Italia registra solo fiaschi senza nobiltà politica, anche a sinistra sino a Bersani e a Renzi. Ebbene, di tutti i finti leader che si sono smarriti per strada, Salvini è il più suonato, quello che le prendeva anche quando vinceva.

ARTICOLI CORRELATI

salvini in polonia meme 3 SALVINI PUTIN CONTE DI MAIO salvini in polonia meme 2 salvini in polonia meme 1 matteo salvini con il sindaco di przemysl, wojciech bakun salvini sindaco polacco osho LA VISITA DI SALVINI IN POLONIA - MEME LA VISITA DI SALVINI IN POLONIA - MEME WOJCIECH BAKUN CONSEGNA POLEMICAMENTE A SALVINI LA MAGLIETTA DI PUTIN fotografi italiani urlano buffone a salvini in polonia salvini in polonia meme salvini in polonia meme 6

salvini in polonia meme 4