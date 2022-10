8 ott 2022 17:45

“SALVINI SI ALZA ALLA MATTINA E MENTRE TUFFA IL FROLLINO NEL LATTE GLI VIENE IN MENTE UN MINISTERO NUOVO” – MATTIA FELTRI: “IERI GLI SI È ACCESA LA LAMPADINA SUL MINISTERO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITÀ, E VA BENISSIMO. PROPOSE UN MINISTERO DEL DIGITALE, DA ISTITUIRE A MILANO E UN MINISTERO DEL MARE, IN SICILIA. VOLEVA UN MINISTERO DELLA MONTAGNA, DA AFFIDARE A MAURO CORONA. OK, PERCHÉ NIENTE COLLINA? E NON SCORDIAMOCI DELLA VOLTA IN CUI INVOCÒ IL MINISTERO DEL CIBO: NON L'HA MAI AVUTO MA, VISTO IL GIROVITA PIZZA E NUTELLA, PER ME È MINISTRO AD HONOREM…”