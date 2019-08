“SALVINI SVENDERÀ LA LEGA A BERLUSCONI” – LUIGINO DI MAIO USA IL CAV PER ATTACCARE SALVINI: “OGGI O DOMANI SI INCONTRERANNO DAL NOTAIO PER RISPOLVERARE UNA VECCHIA ALLEANZA IN BIANCO E NERO. PER TORNARE AL PASSATO” – “LA LEGA HA TRADITO LA PAROLA DATA AGLI ITALIANI FIRMANDO UN CONTRATTO PER 5 ANNI E POI STRAPPANDOLO. PECCATO, AVEVAMO CREDUTO ALLA LORO PAROLA” – E INSISTE SUL VOTO AL TAGLIO DEI PARLAMENTARI, PER FAR SLITTARE LE ELEZIONI…

meme sulla crisi di governo salvini berlusconi meloni

C.destra, Cav e Salvini si sono sentiti: non escluso incontro

(LaPresse) - L'accordo tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini per far cadere il governo è quello di coalizione in vista di eventuali elezioni è a "buon punto". È quanto avrebbe detto Anna Maria Bernini, nel corso della riunione del gruppo di Fi in Senato. Si parla infatti di telefonate diverse e non si esclude che i due leader si siano incontrati. Berlusconi, secondo quanto riferiscono fonti qualificate, si sarebbe assentato da palazzo Grazioli dopo pranzo ed è rientrato dopo una mezz’ora.

DI MAIO: "BERLUSCONI-SALVINI, TORNA ALLEANZA IN BIANCO E NERO"

LUIGI DI MAIO E MATTEO SALVINI INVECCHIATI CON FACEAPP

Da www.adnkronos.com

DI MAIO SALVINI CONTE

"Oggi o domani Berlusconi e Salvini si incontreranno dal notaio per rispolverare una vecchia alleanza in bianco e nero. Per tornare al passato". Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook. "La notizia del notaio è vera, nessuno la sta smentendo. Cosa succederà con questo accordo? Salvini svenderà la Lega a Berlusconi - come fece Bossi nel 1996 - e Berlusconi svenderà i suoi attuali parlamentari in cambio di qualche poltrona per i big di partito. Lo dico agli elettori della Lega, con cui abbiamo condiviso tante battaglie nell’ultimo anno: era questo il cambiamento che volevate?".

MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO

matteo salvini silvio berlusconi

Con il capogruppo Fracesco D'Uva "abbiamo appena inviato al Presidente della Camera la nostra richiesta per calendarizzare urgentemente in Aula il taglio di 345 parlamentari - in base all’articolo 62 della Costituzione. Sono veramente orgoglioso del MoVimento 5 Stelle, questa richiesta porta la firma di tutti e 220 i nostri deputati. Come potete vedere, il voto che ci avete dato il 4 marzo è in buone mani", aggiunge Di Maio.

di maio conte card reddito

Il vice premier dà appuntamento alla conferenza dei capigrippo di oggi pomeriggio per vedere "in quanti saranno pronti a sostenere la nostra proposta sul taglio dei parlamentari. Con la Lega abbiamo portato avanti questa proposta per 14 mesi. L’abbiamo votata insieme al Senato il 7 febbraio 2019, poi alla Camera il 9 maggio 2019, poi di nuovo al Senato l’11 luglio 2019 (un mese fa) e ora mancano due ore di lavoro ed è legge".

FRANCESCO D'UVA M5S

"Accetterà di portarla in aula? Oppure -prosegue- tradirà di nuovo gli italiani? Tutte le cose che dicono ormai sono scuse che accampa chi ha tradito la parola data agli italiani firmando un contratto per 5 anni e poi strappandolo. Peccato, avevamo creduto alla loro parola".

giuseppe conte luigi di maio e la card per il reddito di cittadinanza luigi di maio giuseppe conte e la card per il reddito di cittadinanza SALVINI, BERLUSCONI, MELONI E IL CZANDIDATO MARSILIO LUIGI DI MAIO VIRGINIA SABA GIUSEPPE CONTE BY OSHO CONTE SALVINI DI MAIO MOAVERO MATTARELLA salvini berlusconi di maio salvini berlusconi IL POSTER DI ACTION AID CON SALVINI E DI MAIO salvini di maio GIUSEPPE CONTE MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO CHERNOBYL BY LUGHINO SALVINI BERLUSCONI berlusconi salvini SALVINI BERLUSCONI berlusconi salvini galliani san siro