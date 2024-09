“SANGIULIANO POTEVA ESSERE PIÙ ATTENTO” - PARLA SIMONA RUSSO, LA DENTISTA EX AMICA DI MARIA ROSARIA BOCCIA CHE COMPARE IN DIVERSE FOTO COL MINISTRO E CON LA “POMPEIANA ESPERTA”: “CI SAREMO VISTE 3-4 VOLTE. A MAGGIO MI ACCOMPAGNÒ A NAPOLI A UN EVENTO ELETTORALE E LÌ HA CONOSCIUTO GENNARO. QUALCHE VOLTA SIAMO ANDATE INSIEME A ROMA E SIAMO PASSATE A SALUTARE IL MINISTRO. MA DA CIRCA UN MESE E MEZZO NON SIAMO PIÙ IN BUONI RAPPORTI PER COSE MIE PRIVATE…”

“Boccia era con me quando ha conosciuto Sangiuliano. Ma ora non ho più buoni rapporti con lei. Mi sono trovata in un vortice che non mi appartiene”. Il ministro? “Poteva stare più attento, aveva tutti i mezzi per farlo...”.

Parla Simona Russo, la dentista che compare in diverse foto pubblicate in questi mesi sui social. È con Boccia accanto al ministro Gennaro Sangiuliano e col sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio nella cena a Roma, nei selfie a Montecitorio con l’aspirante consigliera del ministro.

Dichiara di essere testimone dell’incontro chiave tra la donna bionda di Pompei e il ministro. Russo, famiglia di medici, è la moglie di Fernando Zarone, professore della università Federico II di malattie odonstomatologiche.

“Ci saremo viste 3-4 volte. A maggio mi accompagnò a Napoli a un evento elettorale per Raffaella Docimo (docente universitario a Roma di Odontoiatria infantile), candidata alle Europee, portata da Sangiuliano. Io ci sono andata perché mio marito è collega universitario e amico di Docimo. Boccia è venuta casualmente con me e li si sono conosciuti con Gennaro”.

Ma lei compare anche in foto col ministro insieme a Boccia…

“Sulle cose che stanno succedendo tra lei e Sangiuliano io non c’entro. Non uscivo con loro. Sì, ero anche a un evento con lei sulla celiachia a Roma. Qualche volta siamo andate insieme a Roma, siamo passate a salutare il ministro”.

Quando ha sentito l’ultima volta Boccia?

“Da circa un mese un mezzo non la sento più come prima. Con lei non sono più in buoni rapporti, per cose mie private. Guardi, voglio essere estranea a questi gossip. […]”.

Che persona è Boccia?

“Solare, piacevole, sorride sempre. Se ha fatto quello che ha fatto direi che è abbastanza sveglia. Mi disse che era laureata in Economia e commercio: dove, come e quando non me l’ha detto. Mi disse che aveva questi negozi di abbigliamento ed era presidente dell’intergruppo parlamentare sulla medicina estetica”.

Il ministro?

“Poteva essere sicuramente, vabbè lasciamo stare...”

Più attento?

“Sì, più attento, aveva i mezzi per poterlo fare. Magari in certi ambiente ti vengono presentate persone, pensi che ne facciano parte, non vai mai a pensare che non c’entrano con quell’ambiente”.

