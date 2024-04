“SANTANCHÈ SI È DIMESSA” – IL PARTITO DEMOCRATICO DÀ L’ANNUNCIO SUI SOCIAL, MA È SOLO UN PESCE D’APRILE, “PURTROPPO”: “NON CI ARRENDIAMO, OGNI GIORNO IN PIÙ DA MINISTRA È UN’OFFESA ALLE ISTITUZIONI DEL PAESE” – LA “PITONESSA” È INDAGATA PER TRUFFA AI DANNI DELLO STATO PER LE PRESUNTE IRREGOLARITÀ NELLA CASSA INTEGRAZIONE COVID DELLA SOCIETÀ VISIBILIA, INSIEME AL COMPAGNO, IL “PRINCIPE” DIMITRI KUNZ (MA NON HA INTENZIONE, AL MOMENTO, DI LASCIARE) – IL VIDEO DELLA NOTTE DI PASQUA CON LA RUSSA AL TWIGA…

IGNAZIO LA RUSSA CON DANIELA SANTANCHE EDIMITRI KUNTZ D’ASBURGO AL TWIGA PER PASQUA

IL PESCE D APRILE DEL PARTITO DEMOCRATICO SULLE DIMISSIONI DI DANIELA SANTANCHE

Pesce d’aprile, “purtroppo”. Il Partito Democratico ha pubblicato sui suoi account [...] una card con la foto della ministra del Turismo Daniela Santanchè, in bianco e nero, e la frase "Santanchè si è dimessa", seguita da un asterisco. Nel testo [...] che accompagna la foto viene ripreso l'asterisco, con la spiegazione dello scherzo [...]: "Pesce d'aprile, purtroppo". "Ma non ci arrendiamo", prosegue il partito guidato da Elly Schlein, “ogni giorno in più da ministra è un'offesa alle istituzioni del Paese".

Di recente la Procura di Milano ha notificato l’avviso di fine indagine, atto che di solito prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, alla ministra del Turismo e ad altre due persone, fra cui il suo compagno Dimitri Kunz D’Asburgo. L’ipotesi è di truffa ai danni dell’Inps [...]

