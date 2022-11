“SARÀ LO SPETTACOLO DELLE RIVELAZIONI” – BEPPE GRILLO SI È ROTTO LE PALLE DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE E DI CONTE, E TORNA A FARE L'UNICA COSA CHE GLI RIESCE: FAR RIDERE – DOPO CINQUE ANNI DI ASSENZA DAL PALCO, TRA CRISI CREATIVA E SOPRATTUTTO POLITICA, BEPPE-MAO TORNERÀ IN TEATRO CON LO SPETTACOLO TEATRALE “IO SONO IL PEGGIORE” – IL TOUR PARTIRÀ IL PROSSIMO 15 FEBBRAIO DA ORVIETO E…

Claudio Bozza per www.corriere.it

BEPPE GRILLO A ROMA

Il Movimento torna in auge e Beppe Grillo risale sul palco. Un ritorno significativo con un nuovo spettacolo, dopo 5 anni d’assenza tra pandemia, crisi «creativa» e soprattutto «politica» visto come si erano messe le cose. Ma ora, dopo la scissione di Luigi Di Maio che aveva fatto temere il peggio, i nuovi Cinque stelle ridisegnati a immagine e somiglianza di Giuseppe Conte hanno ripreso quota.

Una stagione politica diametralmente opposta rispetto a prima: da populisti a progressisti. A tal punto che il leader Cinque stelle, con la sua battaglia pacifista e anti-armi (nonostante sia stato il premier che ha raggiunto il record di spese militari) , sta mettendo in seria difficoltà la sinistra: sia quella movimentista, sia quella legata al Pd.

BEPPE GRILLO

È in questo contesto, decisamente più favorevole, che il fondatore Beppe Grillo ha accelerato il suo ritorno sul palco con il nuovo show: «Io sono il peggiore», con un tour che il prossimo 15 febbraio partirà da Orvieto, per poi toccare tutti i principali teatri italiani. Uno show che viene presentato come «lo spettacolo delle rivelazioni, dove tutti sono coinvolti e nessuno è escluso. Dalla religione alle silenziose guerre economiche, passando per il metaverso, fino al lato oscuro dell’ambientalismo».

BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE - LUIGI DI MAIO - BY MACONDO

C’è forte attesa per quest’alzata di sipario, con Grillo che dovrebbe continuare a tenersi lontano dalla politica: «Faccio un passo di lato», disse tempo fa. Del resto durante l’ultima campagna elettorale non si è mai fatto vedere, incluso all’evento di chiusura a Roma, con centinaia di sostenitori presenti. Nemmeno un intervento alla scuola politica voluta da Conte e una sola, rapidissima, visita alla prima vera sede del Movimento, in via Campo Marzio. Tutti aspetti curiosi per Grillo, che comunque resta plenipotenziario nell’ombra: da statuto è garante (cioè ha il potere di intervenire su qualsiasi decisione chiave del partito) e sopratutto è proprietario del simbolo, il vero patrimonio di consensi dei Cinque stelle.

