Dal profilo Instagram di Enrico Mentana

Caro Twitter, cara polizia postale, mi aiutate a identificare questo ignobile essere, in modo da poterlo denunciare? Già che ci sei, caro Twitter, non sarebbe il caso di accompagnare all'uscita lui/lei e i 21 vigliacchi che hanno messo "mi piace"?

Da open.online

Sassoli era tornato in Aula a novembre. Il suo portavoce ieri aveva fatto sapere del nuovo ricovero «per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario». Tutti gli impegni politici erano stati cancellati. L’Assemblea plenaria della settimana prossima avrebbe dovuto votare il suo successore a Strasburgo. Ieri, in occasione della notizia della sua malattia, sul web, si erano scatenati anche gli utenti No vax. «Avrà esagerato con il booster», scriveva Anna su Twitter. «Allora più vaccini, così il sistema immunitario se ne va a p…», aggiungeva un’altra utente.

