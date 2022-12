“È SBAGLIATO CHE UN POLITICO FACCIA LOBBING? CERTO” - FATE SENTIRE A RENZI COSA DICE IL SUO ALLEATO CARLO CALENDA: “MATTEO LO SA CHE LA PENSO IN QUESTO MODO. NON CONDIVIDO IL FATTO DI FARSI PAGARE DA UN PAESE STRANIERO. TANTO MENO DALL'ARABIA SAUDITA. DOPODICHÉ LUI LO FA ALLA LUCE DEL SOLE, IN MODO LEGALE E PAGANDO LE TASSE…” – SARÀ LEGALE, MA È OPPORTUNO?

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per “la Repubblica”

[…] Qatargate. Che idea si è fatto?

«Intanto spero che scarcerino uno fra Giorgi e Kaili perché hanno una figlia piccola. Non so quanto è grande questo scandalo e non penso che il Pd sia un partito di malfattori, ma certo se tu passi le giornate a dire "noi siamo i buoni" e viene fuori uno scandalo di questo genere, anche se magari riguarda quattro mele marce, poi crolla la tua narrazione. Da me comunque non è mai venuto nessuno del Qatar, non so se è perché sono sfigato... (ride, ndr)».

Nulla di illegale come lo scandalo del Qatar, ma direbbe di nuovo che è sbagliato che un leader politico faccia attività di lobbing, come dichiarava nel 2021, prima dell'alleanza con Renzi?

«Sì, certo. Matteo lo sa che la penso in questo modo. Non condivido il fatto di farsi pagare da un paese straniero. Tanto meno dall'Arabia Saudita. Dopodiché lui lo fa alla luce del sole, in modo legale e pagando le tasse».

