17 set 2024 08:45

“SULLA SCADENZA DEI PNRR NON DICO CHE UN RINVIO SIA IMPOSSIBILE. È DETTATO DAI NUMERI, MAGGIORANZA O UNANIMITÀ” - PAOLO GENTILONI, IN AUDIZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, MANDA UN SEGNALE AI PAESI IN RITARDO (TRA CUI L’ITALIA) SULLA MESSA A TERRA DEI PROGETTI DEL RECOVERY: “LA DISCUSSIONE VERA DOVREBBE ESSERE SU COME CONCENTRARE LE FORZE PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI. ASSORBIRE UNA MOLE COSÌ INGENTE DI INVESTIMENTI NON È FACILE. SIAMO IN PARTE PREOCCUPATI MA QUESTA PREOCCUPAZIONI DOVREBBE ESSERE CONDIVISA DAGLI STATI MEMBRI, E NON SONO CERTO L'ABBIANO CAPITO"