24 gen 2022 14:02

“SCHEDA BIANCA? NEL '92 LA RAI LA SCOVO', ERA UNA ANZIANA CONTADINA EMILIANA” – IL DEPUTATO DEM STEFANO CECCANTI LA BUTTA SULLA SAPIDA ANEDDOTICA NEL GIORNO DELLA PRIMA VOTAZIONE PER IL COLLE IN CUI LA MAGGIORANZA DEI GRUPPI SEMBRA ORIENTATA ALLA SCHEDA BIANCA – “LA SIGNORA BIANCA SCHEDA, 72 ANNI, NULLA SAPEVA DI POLITICA. MA DISSE: IN CASO DI ELEZIONE AL COLLE DUE O TRE COSINE AVREI ANCH'IO DA DIRLE…”