2 nov 2024 11:20

“È UNO SCHIFO. SIAMO TUTTI DOSSIERATI, C’È UN COMPLOTTO”- LO SCANDALO DEGLI SPIONI HA FATTO SPROFONDARE DI NUOVO LA FIAMMA MAGICA NELLA SINDROME DA ACCERCHIAMENTO: NELLA SEDE DI FRATELLI D’ITALIA DA QUALCHE TEMPO VIENE ATTIVATO UN “JAMMER”, UN DISTURBATORE DI FREQUENZE PER RENDERE IMPOSSIBILI LE INTERCETTAZIONI - LA MELONI RIPETE AI SUOI COME UN MANTRA LA STORIELLA DELLE MANINE E DELLE ORECCHIE INDISCRETE CHE LA VOGLIONO SPODESTARE - IL “GOMBLODDO” È IL SOLITO ALIBI PER MASCHERARE L’INAZIONE DEL GOVERNO: PERCHÉ NON RINFORZA I SERVER E LE RETI STATALI, CHE SONO UN COLABRODO?