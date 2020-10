“UNA SCISSIONE DEL MOVIMENTO? MI SEMBREREBBE ASSURDO” - ROBERTO FICO SCENDE DALLO SCRANNO DI MONTECITORIO PER INFILARSI NELLE BEGHE GRILLINE: “NEGLI ANNI HO SEMPRE CERCATO UNA COMPOSIZIONE, NON VEDO PERCHÉ NON SI DEBBA TENTARE ANCHE STAVOLTA - LA MAGGIORANZA E IL GOVERNO DEVONO ANDARE AVANTI PERCHÉ ABBIAMO DA GESTIRE IL RECOVERY FUND - ALLEANZA M5S E PD? VA BENE DOVE ESISTONO LE CONDIZIONI. NON CREDO NEI MATRIMONI A PRESCINDERE”

“Abbiamo avuto buoni risultati e penso che questo sia un punto di partenza per dare risposte alle esigenze dei cittadini sui territori”. Si esprime in questo modo in un’intervista a Repubblica il presidente della Camera Roberto Fico a proposito dei ballottaggi nei quali il M5S ha corso in diversi Comuni assieme al Pd. Per aggiungere: “Soprattutto, ora che abbiamo fatto questo primo passo, dobbiamo aiutare quei sindaci affinché il cambio di rotta sia evidente già nei loro primi 100 giorni”. Fico si esprime poi a favore della replicabilità di questo modello di alleanza purché “con una grande discussione territoriale che coinvolga Movimento e Pd, ma anche con pezzi importanti di società civile”.

“Bisogna creare dei laboratori civici che si mettano al lavoro sulle questioni che interessano le comunità che si vogliono rappresentare” perché “siamo entrati in una nuova fase e credo che siamo i primi ad aver capito che c’è bisogno di creare qualcosa di nuovo, così come abbiamo fatto nel 2010 quando la politica aveva bisogno di un profondo rinnovamento”. Quindi precisa il presidente dell’Aula di Montecitorio, “non possiamo stare fermi e il percorso degli Stati generali servirà proprio a cambiare in senso positivo e costruttivo”. Pertanto, M5S e Pd possono “lavorare dove esistono le condizioni, dove abbiamo la stessa visione e gli stessi progetti. Non credo nei matrimoni a prescindere”, chiosa.

Quanto poi all’obiezione che l’alleanza M5S-Pd sia “la morte nera”, come dice Di Battista, Fico risponde: No. E per capirlo basta guardare a tutto quel che abbiamo fatto da quando siamo al governo con il Pd, la riforma costituzionale, questo decreto immigrazione, le misure che hanno tutelato la popolazione durante l’emergenza Covid, anche dal punto di vista economico. Però nulla può avvenire a prescindere. Abbiamo l’opportunità di creare un laboratorio per attualizzare anche le agende politiche. E lo stiamo facendo: qualcuno dimentica che gli iscritti al M5S hanno votato l’alleanza di governo con il Pd e, adesso, le intese local”.

Fico dice poi di non temere la scissione dei 5 Stelle e che “mi sembrerebbe assurdo” che con Casaleggio la vicenda possa finire in tribunale: “Negli anni ho sempre cercato una composizione, non vedo perché non si debba tentare anche stavolta”. Così anche per il governo: “La maggioranza e il governo devono andare avanti perché abbiamo da gestire il Recovery fund, fondato su progetti ispirati alle cose per cui il Movimento si è sempre battuto. Sarebbe una pazzia vanificare quest’opportunità. Poi c’è la vita interna del Movimento che va dibattuta, sviluppata, ma alla fine si trova una sintesi e si va avanti”, conclude il presidente Fico.