16 giu 2024 12:48

“È SCOMPARSA L’IRONIA, ULTIMA ARMA CIVILE PER COMBATTERE DOGMATISMI E MILLANTERIE” – ALDO GRASSO: “IN POLITICA È TOLLERATA LA CLAVA DI VANNACCI MA NON IL FIORETTO. ADOLFO URSO HA QUERELATO IL FOGLIO E IL RIFORMISTA SENTENDOSI DIFFAMATO PER L’USO DEL NOMINGNOLO ‘ADOLFO URSS’” – “IL DISCORSO POLITICO AMA IL GRADO ZERO DEL LINGUAGGIO: UNA COMUNICAZIONE MODESTA È PIÙ CONTROLLABILE. SÌ AL VAFFA, NO ALL’ARGUZIA, ALLO HUMOUR, AL NONSENSO CHE AI TEMPI SMODATI DELLA POLITICA OPPONGONO I TEMPI ELEGANTI DEL SORRISO…”