23 feb 2022 17:08

“SCONSIGLIO A MORISI DI TORNARE A LAVORARE CON ME, LO DICO DA AMICO” - MATTEO SALVINI ABBANDONA AL SUO DESTINO L’EX SOCIAL-GURU: “HO CERCATO DI PROTEGGERE NON IL COLLABORATORE DI PARTITO MA L'AMICO E QUANDO È USCITA TUTTA LA PORCHERIA DI NESSUNA RILEVANZA POLITICA NON HO ESITATO UN SECONDO A DIRE ‘È UN AMICO E LO DIFENDO’. È STATA UNA COSA DI RARA CATTIVERIA PER UN FATTO DI IRRILEVANZA PENALE USCITO A UNA SETTIMANA, DIECI GIORNI DAL VOTO, E POI ARCHIVIATO DUE MESI DOPO CON 3 RIGHE SUI GIORNALI”