“A SCUOLA NON HO MAI APERTO UN LIBRO DI MATEMATICA” - “GIUSEPPI” CONTE PROVA L’OPERAZIONE SIMPATIA A “SKUOLA.NET”, MA NON GLI RIESCE BENISSIMO: “LA MIA SERIE PREFERITA? HO VISTO QUALCHE PUNTATA DI GOMORRA, MA NON GUARDO MOLTO LA TV. MUSICA? RIMASI MOLTO COLPITO DA AMY WINEHOUSE”. CHE PERÒ È MORTA DA 8 ANNI - “LA NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI NON ERO SOLO. IL RAPPORTO DEFICIT/PIL SARÀ UN NUMERINO UN PO’ ALTO, SOPRA IL 2%”, MA AVRÀ FATTO BENE I CONTI?

Manovra, Conte: Deficit/Pil? Sarà numerino un po'alto sopra il 2%

(LaPresse) - "Il rapporto deficit/Pil? Sarà un numerino un po' alto, sopra il 2%, ma fermiamoci qui...". Così il premier Giuseppe Conte a skuola.net.

Conte: Notte prima dell'esame? Si ma non ho studiato da solo

(LaPresse) - "Sto bene, sono molto impegnato perché stanotte abbiamo fatto tardi perché oggi approviamo la Nadef, iniziamo a scrivere un po' di cifre della manovra economica". Lo dice il premier Giuseppe Conte a skuola.net. "Un po' coma la notte prima di un esame all'università? E' così, però non ho studiato da solo ho fatto un lavoro di squadra", aggiunge.

Manovra, Conte: Non c'è nessuna tassa su merendine

(LaPresse) - "Non abbiamo pensato di tassare le merendine però mi piacerebbe in prospettiva introdurre meccanisimi incentivanti verso il consumo di alimenti della dieta mediterranea". Così il premier Giuseppe Conte a skuola.net

L.Elettorale, Conte: Abbassare soglia a 16 anni ci sta benissimo

(LaPresse) - "Negli ordinamenti giuridici si mette una convenzione anagrafica. Per me abbassarla a 16 anni ci sta benissimo, in altri ordinamenti è così". Lo dice il premier Giuseppe Conte a skuola.net in merito al voto ai 16enni. "I nostri ragazzi credo che a 16 abbiano tutta la maturità psicofisica per votare", aggiunge spiegando che comunque una riflessio nel governo a riguardo "non è ancora iniziata. Anzi, forse sarebbe più utile che la si facesse in sede parlamentare", conclude.

Manovra, Conte: Nessun taglio a scuola e università, vogliamo potenziare

(LaPresse) - "Non faremo tagli a scuola e università, vogliamo potenziare questo comparto. Abbiamo risorse limitare ma daremo già in questa manovra segnali sul piano della ricerca". Così il premier Giuseppe Conte a skuola.net

Conte: Andrò in scuole a parlare di costituzione, ambiente e bullismo

(LaPresse) - "Voglio andare nelle scuole per parlare agli studenti di costituzione, educazione ambientale e contrasto al bullismo". Così il premier Giuseppe Conte a skuola.net.

Conte: E' radice dove si alimenta cultura rispetto persone

(LaPresse) - "E' scioccante quando leggo di genitori che aggrediscono gli insegnanti. La scuola è la radice dove si alimenta la cultura del rispetto delle persone". Così il premier Giuseppe Conte a skuola.net

Conte: Mi mancano passeggiate in bici e bowling con mio figlio

(LaPresse) - "Cosa mi manca della mia vita da persona comune? Passeggiare in bici per Roma con mio figlio e portarlo al bowling. Potrei anche farlo ma recherei disagio agli altri e questo mi pesa e non lo voglio fare". Così il premier Giuseppe Conte a skuola.net.

Conte: Ero un tipo da secondo banco, una posizione strategica

(LaPresse) - "Se a scuola ero un tipo da primo o da ultimo banco? Da secondo banco. Il primo è troppo esposto all'ultimo ci si distrae troppo. Il secondo banco è strategico".

Conte: Musica e Tv? Colpito da Amy Winehouse, televisore lo guardo poco

(LaPresse) - "La mia serie Tv e il mio cantante preferito? Ho visto qualche puntata di Gomorra e del Commissario Montalbano ma non guardo molto la Tv. Per quanto riguarda la musica ascolto un po' di tutto ma ricordo che rimasi molto colpito la prima volta che ho sentito la voce di Amy Winehouse". Così il premier Giuseppe Conte a skuola.net

Conte: A scuola mai aperto un libro di matematica

(LaPresse) - Nonostante i 60/60 del voto di maturità "non ho mai aperto un libro di matematica, pur avendo buoni voti". Lo rivela il premier Giuseppe Conte a skuola.net. "Materia preferite? Filosofia, lettere e storia", aggiunge prima di parlare del suo ruolo di professore. "Bisognerebbe chiederlo ai mie ex studenti ma penso di essere stato giusto. Non regalavo nulla ma non ho neanche mai penalizzato uno studente".

