“E SE ADESSO QUALCHE PM VUOL ARRESTARE SPERANZA O CONTE PER EPIDEMIA (PENA PREVISTA: ERGASTOLO)?” – IL LEGHISTA BORGHI COLLEGA IL CASO CORONAVIRUS AL PROCESSO SULLA GREGORETTI: “CHISSÀ SE SI RENDONO CONTO DI COSA HANNO FATTO...” – SALVINI: “SE QUALCUNO NON HA FATTO O NON FARÀ TUTTO IL SUO DOVERE PER PROTEGGERE GLI ITALIANI NE RISPONDERÀ. SE CONTE NON È IN GRADO SI FACCIA DA PARTE” – VIDEO

E adesso che il virus (Covid-19) si sta diffondendo anche da noi, il governo deve fronteggiare le accuse del centrodestra, per non aver disposto prima la quarantena di chi rientra da zone a rischio. E le richieste di misure più drastiche per bloccare il contagio: dall’allargamento dei controlli con gli scanner termici alle stazioni, al blocco navale contro migranti non controllati, via via fino alla proposta della Lega di bloccare la libera circolazione alle frontiere.

«Chiediamo di valutare la sospensione temporanea dell’accordo di Schengen per poter mettere in campo controlli sanitari adeguati ai valichi di terra e nelle stazioni», ha detto ieri il presidente leghista del comitato Schengen, Eugenio Zoffili, convocando per lunedì una riunione per discuterne.

Fa muro il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio Ue a Bruxelles: «In questo momento non riteniamo necessario la sospensione del trattato di Schengen. Ma siamo disponibili ad adottare qualsiasi misura per tutelare la salute dei cittadini», dice, parlando di «adeguatezza e proporzionalità come criterio» che guida ogni misura. Cerca di rassicurare, Conte: «Eravamo preparati a questa evenienza, trattandosi di agenti virali facilmente trasmissibili. La popolazione non deve essere preoccupata, avevamo un piano e lo stiamo attuando».

Ma le rassicurazioni erano giunte anche nei giorni scorsi, a fronte dell’allarme lanciato dal virologo Roberto Burioni che aveva chiesto la quarantena obbligatoria per chi aveva avuto contatti con potenziali infetti. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, però, non aveva cambiato i protocolli sanitari. E così aveva fatto il governatore della Toscana, Enrico Rossi, a fronte del previsto rientro in Toscana di 2500 lavoratori cinesi. Il virologo era stato accusato di simpatie «fascioleghiste», e i governatori della Lega che gli davano ragione, di «strumentalizzazione e sciacallaggio».

Argomenti rinfacciati al governo dal centrodestra. «Se qualcuno non ha fatto o non farà tutto il suo dovere per proteggere gli italiani ne risponderà. Se Conte non è in grado di difendere l’Italia e gli italiani si faccia da parte», minaccia Matteo Salvini. E, allargando il tema all’immigrazione clandestina, aggiunge: «Ho il diritto di sapere chi entra e chi esce dal nostro Paese. Ascoltiamo la comunità scientifica: blindiamo, sigilliamo i nostri confini. Dio non voglia che nell’800% in più di sbarchi ci sia un solo caso di virus».

«Il governo non minimizzi», rincara Forza Italia. «Occorre rafforzare le misure di sicurezza sanitaria e attivare un blocco navale per scongiurare nuove possibili vie di diffusione», chiede l’azzurra Anna Maria Bernini. «Noi siamo disponibili a dare una mano perché su questi temi la politica non si deve dividere», auspica la leader FdI, Giorgia Meloni. Italia viva scarica il governatore Rossi che aveva minimizzato l’allarme del virologo, ma invita all’unità.

Matteo Renzi dichiara: «Burioni non ha sbagliato un colpo, dando sempre le giuste indicazioni, anche quando veniva attaccato, ma tutti di fronte alla situazione di emergenza che stiamo vivendo devono sostenere l’azione del governo». Il Pd, con Andrea Orlando, richiama alla «coesione». E il ministro degli Esteri Cinque Stelle, Luigi Di Maio concorda: «Sono ore delicate. È facile cavalcare uno slogan. Ma in questi momenti serve unità e compattezza».

