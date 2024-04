3 apr 2024 11:18

“SE LO AVESSE SAPUTO PER TEMPO, FORSE MELONI NON AVREBBE PUNTATO LE SUE CARTE IN EUROPA SU VON DER LEYEN” - MARCELLO SORGI: “ORA CHE LA CANDIDATA ALLA GUIDA DELLA COMMISSIONE STA INCONTRANDO UN OSTACOLO DOPO L'ALTRO, FINO A ESSERE CONSIDERATA UNA SORTA DI ‘ANATRA ZOPPA’, CHE DIFFICILMENTE RIUSCIRÀ NEL SUO INTENTO, LA PREMIER VORREBBE SGANCIARSI, MA NON È FACILE. LE ULTIME DIFFICOLTÀ URSULA LE HA TROVATE NEGLI SVILUPPI DELL'INCHIESTA SULL’ACQUISTO DI VACCINI PFIZER CHE HA RESO PIÙ INSTABILE LA SUA CONDIZIONE E ANCHE QUELLA DI MELONI, CHE NE HA FATTA LA SUA PRINCIPALE ALLEATA IN EUROPA”