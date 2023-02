“SE AVESSI AVUTO UN PADRE STRONZO SAREBBE STATO UN DISPIACERE” – SU TWITTER ALESSANDRO GASSMANN LANCIA UNA STILETTATA A ‘GNAZIO LA RUSSA. IL PRESIDENTE DEL SENATO, A “BELVE”, AVEVA DETTO CHE SE SUO FIGLIO GLI DICESSE DI ESSERE OMOSESSUALE PRENDEREBBE LA NOTIZIA “CON DISPIACERE, COME SE FOSSE MILANISTA...” - VIDEO

Se avessi avuto un padre stronzo, sarebbe stato un dispiacere. ? — Alessandro Gassmann ? (@GassmanGassmann) February 22, 2023

«Se avessi avuto un padre str*** sarebbe stato un dispiacere»: sono queste le parole di Alessandro Gassmann, affidate su Twitter, con chiara allusione alle parole dette dal presidente del Senato Ignazio La Russa. Ospite della trasmissione «Belve», La Russa, alla domanda della giornalista Francesca Fagnani su «come reagirebbe se suo figlio gli rivelasse di essere gay», le ha risposto che accetterebbe la notizia con dispiacere.

Gassmann, alla fine del suo tweet, ha poi messo una bandiera arcobaleno come emoticon, per rimarcare la sua posizione contro le parole del presidente del Senato. Sui social, continuano così le risposte e i pensieri dopo l’intervista trasmessa da «Belve». Sotto il post dell’attore romano, 57 anni, molti dei commenti arrivati sono in accordo con la sua posizione.

Le frasi di La Russa hanno fatto discutere il mondo della politica e dei social: «Se mio figlio mi dicesse di essere omosessuale? Accetterei con dispiacere la notizia. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli» aggiungendo però «Ma se non succede, pazienza. Sarebbe come se fosse milanista». […]

