TRUMP NON SE NE VA IN SILENZIO: VUOLE LASCIARE WASHINGTON IN GRANDE STILE - CON UNA CONTRO-CERIMONIA SEGNATA ANCHE DAI COLPI DI CANNONE, E AVRÀ COME TEATRO LA BASE “JOINT BASE ANDREWS” DELL'AERONAUTICA MILITARE DEGLI STATI UNITI - IL TYCOON SI ALZERÀ IN VOLO PRIMA DI MEZZOGIORNO, CIOÈ PRIMA CHE BIDEN ABBIA GIURATO DA PRESIDENTE, IN MODO DA POTER USARE UN “AIR FORCE ONE” INVECE CHE SU UN VOLO DENOMINATO “SPECIAL MISSION 44” COME TOCCÒ A OBAMA - POI TUTTI DRITTI A MAR-A-LAGO…