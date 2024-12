“SE UN DOCUMENTO MI ARRIVA SENZA CLASSIFICAZIONE POSSO USARLO” – IL SOTTOSEGRETARIO DELMASTRO PARLA NEL PROCESSO CHE LO VEDE IMPUTATO PER RIVELAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO NELL'AMBITO DELLA VICENDA COSPITO. IL FEDELISSIMO DELLA MELONI È ACCUSATO DI AVER FORNITO INFORMAZIONI “A LIMITATA DIVULGAZIONE” AL COLLEGA E EX COINQUILINO DONZELLI – “A ME È STATO DETTO CHE LA LIMITATA DIVULGAZIONE RIGUARDAVA SOLO L'UFFICIO DEL DAP ED ERA NATA QUANDO ERA A CAPO FRANCESCO BASENTINI: SI TRATTAVA DI…”

(ANSA) "Se un documento mi arriva senza classificazione io lo posso utilizzare, se arriva classificato io invece non posso utilizzarlo e quindi resto muto".

E' quanto ha affermato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro nel processo che lo vede imputato per rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito della vicenda Cospito. "Ho iniziato a interessarmi della vicenda - ha aggiunto davanti ai giudici dell'ottava sezione collegiale di Roma - perché un certo mondo giornalistico e culturale spingeva per la revoca del ministro del 41 bis a Cospito. Credo fosse dicembre, tra dicembre 2022 e gennaio 2023. Si trattava di un caso molto discusso e io ritenni, atteso che la domanda di revoca era al ministro, di assumere ogni informazione per verificare che il governo potesse esaminare la domanda di Cospito".

Delmastro ha aggiunto che è stata una sua "iniziativa, ma in Parlamento ne parlai con il ministro, con gli altri sottosegretari e al governo". Dopodiché "la richiesta a voce e per mail al capo del Dap era invece una mia autonoma iniziativa", ricostruisce Delmastro in aula rispondendo alle domande del pubblico ministero. " Le informazioni mi arrivarono via mail dall'allora capo del Dap Giovanni Russo: si trattava di una sintesi del Nic ma io ho chiesto l'integrale e mi sono arrivate così le relazioni Nic e Gom con la dicitura 'limitata divulgazione'. Ho chiesto allora cosa fosse questa dicitura che non conoscevo. A me è stato detto che la limitata divulgazione riguardava solo l'ufficio del Dap ed era nata quando era a capo Francesco Basentini: si trattava di una circolare per evitare che le risposte chieste dal ministro arrivassero prima ai giornali che al ministro".

