SE DONALD TRUMP VERRÀ PERSEGUITO CI SARANNO RIVOLTE NELLE STRADE

L’America è sull’orlo di una guerra civile e la battaglia giudiziaria contro Trump rischia di far esplodere le tensioni covate per anni sotto la cenere. Lo ribadisce, come se ce ne fosse bisogno, il senatore repubblicano Lindsey Graham, intervistato da Fox News: “se Trump sarà perseguito dopo la perquisizione dell’Fbi, ci saranno rivolte di piazza”.

Secondo Graham, l’ex presidente è vittima di un accanimento giudiziario: “Viene trattato con due pesi e due misure, rispetto agli altri. Vedete cosa hanno fatto l'indagine sul laptop di Hunter Biden, con l'FBI a cui è stato detto di "fare marcia indietro" prima delle elezioni del 2020.”

2 - NUOVA RIVELAZIONE SUI DOCUMENTI SEGRETI "TRUMP LI HA PORTATI ANCHE IN PAESI OSTILI"

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per "la Repubblica"

Donald Trump sarebbe andato in giro per il mondo, portandosi dietro scatole di documenti prelevati dalla Casa Bianca. E in quei viaggi c'erano visite a «Paesi avversari degli Stati Uniti».

La rivelazione arriva dal Washington Post che, in un pezzo sulle carte sequestrate dall'Fbi l'8 agosto nel resort di Mar-a-Lago, Florida, lancia un'accusa che, se confermata, disegna scenari inquietanti: «Scatole di documenti - scrive il giornale della capitale - seguirono Trump persino nei suoi viaggi all'estero, seguendolo nelle camere d'albergo in giro per il mondo, inclusi Paesi considerati avversari degli Stati Uniti».

Il tycoon ha sempre sostenuto che i documenti, una volta caricati il 18 gennaio 2021 su due camion da traslochi in attesa alla Casa Bianca, non hanno mai lasciato il "caveau" di sicurezza del resort. Dalle immagini delle telecamere a circuito chiuso di Mar-a-Lago, è emerso che per mesi c'era stato uno insolito via vai di persone nel caveau, ma a ora ci sarebbe qualcosa di più: le carte non avevano lasciato solo la Casa Bianca, ma anche gli Stati Uniti, e seguito Trump nel suo tour di visite in giro per il mondo. Dove e a quale scopo? […]

