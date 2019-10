“E SE LA FINE DEL MONDO FOSSE UNA GIGANTESCA OVERDOSE DI COCAINA?” - LA RUBRICA DI DAGO PER “VANITY FAIR”: “PER I PERSONAGGI DELLO SPETTACOLO (DI SERIE A E DI SERIE B) UNA “STRISCIA” VALE SÌ E NO UN CAFFÈ MACCHIATO. I PUSHER FIDATI SONO DIVENUTI A LORO VOLTA INVITATI D'ONORE PER FESTE E SALOTTI. COMMESSI, PIZZICAGNOLI, IMPIEGATI STATALI, BENZINAI, CASALINGHE, CONTRO IL LOGORIO DELLA VITA MODERNA, PIPPANO TUTTI ALLEGRAMENTE. LA COCAINA HA PERSO PERFINO IL SUO VALORE DI DIABOLICO STATUS SYMBOL MA…”

Roberto D’Agostino per “Vanity Fair”

DAGO 1

Abbiamo sempre immaginato la fine del mondo come un evento esterno: guerra atomica, poli che si squagliano, meteoriti giganti... E se invece arrivasse con una gigantesca overdose di cocaina? A giudicare dal ciclone promozionale, la “neve” deve avere sviluppato, per motivi di competizione con l'eroina, pasticche MDNA e superalcolici, un senso delle pubbliche relazioni abnorme, capillare, da multinazionale della pubblicità. Per imprenditori, politici, finanzieri, calciatori di serie A e B che dovrebbero quantomeno temere i controlli antidoping, uno sniffo vale uno spritz al Campari.

Per i personaggi dello spettacolo (di serie A e di serie B) che non potrebbero permettersi di far scivolare la propria immagine su una pista di polvere bianca, una “striscia” vale sì e no un caffè macchiato. I pusher fidati sono divenuti a loro volta invitati d'onore per feste e salotti.

Commessi, pizzicagnoli, impiegati statali, benzinai, casalinghe inquiete e no, contro il logorio della vita moderna pippano tutti allegramente. La cocaina ha perso perfino il suo valore di diabolico status symbol: qualche settimana fa un prete è andato in overdose mentre accompagnava in gita a Cremona alcuni ragazzi dell’istituto Don Bosco di Alassio. Molto cocainica è l’autobiografia di Elton John, appena pubblicata dalla Mondadori. La perla in polvere è quando racconta di una party nel giardino di casa sua: la nostra popstar era così alterata dalla cocaina da scambiare Bob Dylan per il giardiniere!

Del resto si può fare la storia dei Beatles cambiando stupefacente. Una canzone come ‘’Got to Get You Into My Life’’ si rifà alla marijuana. ‘’Day Tripper’’ è sugli acidi. E ‘’Lucy in the Sky with Diamond’’, è una lode all'Lsd.

L’uso di varie sostanze come mezzo per aumentare la creatività artistica ha una lunga storia. Alcune sculture ritrovate in America Centrale fanno ritenere che già nel 1500 a.C. l’uso di funghi allucinogeni da parte dell’artista era considerato un mezzo per ricevere una ispirazione divina.

Dopo di che, il diluvio. Da ‘Confessioni di un mangiatore d'oppio’ di Thomas De Quincey, ai ‘Paradisi artificiali’ di Baudelaire, alla benzedrina di ‘’Sulla strada” per Jack Kerouac. Ci sono delle pagine di Proust dove lui racconta talmente bene, talmente a lungo la preparazione, l’uso, gli effetti della cocaina, che lascia pensare che ne facesse uso abbondante.

Probabilmente la psicanalisi deve la sua fondazione, almeno in parte, alla passione di Sigmund Freud per la coca, che ai tempi era un medicinale che si poteva acquistare liberamente, seppur a caro prezzo, in farmacia. Nel 1884, Freud scrisse un libro, ‘’Über Coca’’, nel quale descriveva "l'eccitazione meravigliosa" della prima ingestione, una "esilarante e duratura euforia".

Secondo molti saggisti, se c'è una persona a cui imputare l'ascesa della cocaina a droga ricreativa, quella persona è Freud. Lo scrittore Aldous Huxley ha persino sostenuto che l’arte del ventesimo secolo sarà ricordata per l’impatto e le conseguenze che su di essa hanno avuto i farmaci allucinogeni. "Non so tollerare la vita", scrive Gabriele d'Annunzio, "se non esaltata da un leggero delirio". Il Vate di Pescara definiva la coca il suo ''piatto freddo'' preferito, quello che divorava prima delle orge.

Hashish, oppio, Lsd, eroina, cocaina, alcol, hanno scritto, suonato, recitato, e Sting osserva: “Non dico che bisogna assumere droga per diventare artisti, ma non si può non considerare il lavoro dei Beatles, che nel periodo in cui prendevano Lsd hanno fatto album grandiosi.

O di Miles Davis, che ai tempi in cui faceva uso di eroina ha prodotto la sua musica più straordinaria”. Creatività e droga, facce della stessa medaglia? Risponde Patty Pravo: ‘’La droga è un fatto personale. Certe volte non si può rifiutare, se non altro per cortesia". Meno diplomatico il compianto Robin Williams: "La cocaina è il modo in cui Dio ti avvisa che stai guadagnando troppo".