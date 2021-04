“SE LA LEGA NON VUOLE STARE AL GOVERNO ESCA” – ENRICO LETTA DALLA ANNUNZIATA SI INCAZZA PER LA RACCOLTA FIRME DI SALVINI CONTRO IL COPRIFUOCO: “VOGLIO CHE IL GOVERNO VADA AVANTI DUE ANNI, MA SUGGERISCO SOMMESSAMENTE CHE L’ASTENSIONE È SUCCESSA UNA VOLTA E NON PUÒ SUCCEDERE PIÙ” – IL “CAPITONE” REPLICA: “NON SI FIDA DEGLI ITALIANI E LI VUOLE TENERE CHIUSI IN CASA” E ENRICHETTO RISPONDE SU TWITTER: "UN PARTITO DI MAGGIORANZA CHE RACCOGLIE FIRME CONTRO LE DECISIONI DEL GOVERNO. NO. COSÌ NON VA" -VIDEO

Covid: Letta, se Lega non vota in cdm tiri conseguenze ++

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "Voglio che il governo vada avanti due anni, ma suggerisco sommessamente di considerare che è successo una volta e non può succedere più. Chi lo fa deve tirare le conseguenze, se non vuole stare al governo non ci stia". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a 'In mezz'ora in più', su Rai 3, parlando dell'astensione della Lega in cdm sulle norme covid. "Salvini oggi partecipa a una raccolta firme contro il coprifuoco che il governo di cui fa parte ha stabilito", ha aggiunto.

Covid: Salvini,Letta vuole tenere italiani in casa, io no

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "Il segretario del Pd Letta non si fida degli italiani e li vuole tenere ancora chiusi in casa. Io mi fido degli italiani e vorrei che tornassero a vivere, lavorare, sorridere. #nocoprifuoco". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini. (ANSA).

Covid: Letta,chi maggioranza non prenda firme contro governo

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "Un partito di maggioranza che raccoglie firme contro decisioni del governo di cui fa parte. No. Così non va". Lo scrive su Twitter il segretario Pd, Enrico Letta, riferendosi all'iniziativa della Lega contro il coprifuoco.

Migranti: Letta, spero nessuno faccia propaganda su morti

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "Non ho nessun dubbio" di potermi scontrare con Salvini sul tema immigrazione. "Ci sono questioni non negoziabili, una di queste è la dignità della vita umana. L'Italia deve mettere in campo questa urgenza nei confronti dell'Europa. Spero che tutti siano cambiati, che l'idea di fare propaganda sulla pelle di chi muore in mare non venga a nessuno. Dobbiamo portare il tema a livello Europeo, non è solo una questione italiana". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a 'In mezz'ora in più', su Rai 3.

