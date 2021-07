“SE LETTA RITENEVA INCONCILIABILE UN GOVERNO CON SALVINI, POTEVA FARE A MENO DI ENTRARCI…” - ANCHE MASSIMO CACCIARI SI E’ ROTTO LE PALLE DELLE LAGNE ANTI-LEGHISTE DI SOTTI-LETTA: “SARANNO QUESTIONI DI DRAGHI, È LUI CHE HA FATTO L’ESECUTIVO E SE RITIENE CHE SALVINI SIA COMPATIBILE… A ME SEMBRA MOLTO SEMPLICE, NON CAPISCO COSA VOGLIA LETTA - SE FOSSI IN LUI, MI PREOCCUPEREI DI TAGLIARE LE TASSE E DI NON INVENTARNE DI NUOVE, E DI AIUTARE A FARE LE RIFORME PIÙ CHE CRITICARE E INSULTARE OGNI GIORNO”

Massimo Cacciari è stato ospite di Stasera Italia, dove Veronica Gentili ha introdotto la puntata di sabato 3 luglio, incentrata su grillini e sovranisti, descritti come le due spine nel fianco di Mario Draghi. L’ex sindaco di Venezia si è inserito nella rissa continua tra Matteo Salvini ed Enrico Letta, con quest’ultimo che continua a provocare il primo invitandolo a uscire dal governo: “La contraddizione politico-culturale mi pare evidente”, ha esordito Cacciari,

Il quale ha poi spiegato il suo punto di vista sulla questione: “Se Letta riteneva inconciliabile un governo con Salvini, poteva fare a meno di entrarci. Saranno questioni di Draghi, è lui che ha fatto l’esecutivo e se ritiene che Salvini sia compatibile… A me sembra molto semplice, non capisco cosa voglia Letta”. Il segretario del Pd non perde occasione per attaccare il rivale della Lega: l’ultima si è presentata con la firma del documento firmato da 16 partiti sovranisti (tra cui anche Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni) in relazione all’idea di Europa per il futuro.

“C’è bisogno dell’unità delle forze di sinistra - è l’allarme lanciato da Letta - dobbiamo stare il più possibile insieme. Non è possibile sottoscrivere quel documento e sostenere il governo europeista di Draghi: c’è una contraddizione chiara, evidente e netta”. Da Salvini è arrivata una risposta secca: “Se io fossi in Letta, mi preoccuperei di tagliare le tasse e di non inventarne di nuove, e di aiutare Draghi e il governo a fare le riforme. Più che criticare e insultare ogni giorno lavorerei per costruire”.