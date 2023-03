“SE MANDANO VIA AMADEUS CI INCATENEREMO ALLO SCROTO DEL CAVALLO DI VIALE MAZZINI” – FIORELLO A “VIVA RAI2” LEGGE L’ARTICOLO DELLA “STAMPA” SULLA “RIVOLUZIONE RAI”, CHE PAVENTA L’USCITA DEL CONDUTTORE DI SANREMO, DI ANTONELLA CLERICI E CARLO CONTI, E MINACCIA DI SCENDERE IN STRADA CON “GLI IGNOTI” – IL POSSIBILE RITORNO DI GILETTI E LA RESISTIBILE ASCESA DI INCORONATA BOCCIA, MOLTO CARA A GIAMPAOLO ROSSI, CHE POTREBBE FINIRE AD AGORÀ (PRIMA ESTATE, POI INVERNO), COME CANDELA-RIVELATO SU DAGOSPIA

Oggi La Stampa fa pezzo retroscena Rai. Articolo firmato da Tamburrino: cinque notizie copiate da Dagospia, altre da Tvblog. Nessuna citazione ma almeno sono vere, il problema sono le altre (credo sue) che puzzano di fake. Non mi piace parlare male dei colleghi ma è una costante. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 21, 2023

RIVOLUZIONE RAI

fiorello contro la rivoluzione rai vivarai2 8

Estratto dell’articolo di Michela Tamburrino per “La Stampa”

Nessuna sanzione per Lucia Annunziata. Alla Rai sono bastate le scuse in diretta della giornalista per quella parolaccia a metà che le è sfuggita mentre intervistava a Mezz'ora in più la ministra Eugenia Roccella […]. Ma tutto questo, così come le polemiche per il linguaggio usato dal sottosegretario Vittorio Sgarbi a Domenica in («Quelle nate nel 2000 sono tutte tr. ..»), è già in archivio.

fiorello contro la rivoluzione rai vivarai2 7

Giorgia Meloni ha in testa una rivoluzione che parte soprattutto da chi in Rai ci mette la faccia. L'immagine del cambio radicale che la premier vorrebbe imporre dovrebbe passare proprio attraverso i volti storici dell'intrattenimento: Antonella Clerici, Amadeus, Carlo Conti, tre conduttori che portano ascolti e che non sono riconducibili a un credo politico. […] A frenarla potrebbe essere solo il timore di sostituzioni che farebbero crollare gli ascolti. Anche per questo si fanno le prove tecniche di trasmissione, in estate, per testare chi in inverno la farà da padrone.

roberto sergio giampaolo rossi

[…] La premessa resta la stessa, quella che vede dopo il 20 aprile, a budget approvato, l'uscita dell'ad Carlo Fuortes per lasciare campo libero al duo Roberto Sergio-Giampaolo Rossi come amministratore delegato e direttore generale della Rai, che tra un anno all'incirca dovrebbero fare lo switch e scambiarsi gli incarichi.

[…] La notizia più interessante, a proposito di conduttori, potrebbe riguardare il ritorno di Massimo Giletti: uscito con dolore dalla Rai e accolto da Cairo come un figlio a La7, potrebbe tornare proprio da dove era partito e sistemarsi al posto di Fabio Fazio.

Al conduttore di Che tempo che fa scade il contratto e a non volerlo rinnovare non sarebbe però Meloni, quanto Matteo Salvini, critico fin dai tempi del governo giallo-verde. Lo stesso Salvini a più riprese aveva invitato Giletti a tornare a "casa", ma nulla è detto visto il forte legame - fondato su un'amicizia di famiglia - tra il conduttore e Cairo.

AMADEUS E FIORELLO

Monica Setta ha fatto incetta di programmi estivi e punta sulle riconferme invernali. Bisognerà però vedere se il suo massimo estimatore, Igor De Biasio, consigliere in cda quota Lega, riuscirà ad andare alle Poste […]. Sempre in tema di conduzioni rischiano forte Monica Giandotti ad Agorà e Serena Bortone a Oggi è un altro giorno […].

Sulla rampa di lancio c'è Incoronata Boccia, molto stimata da Giampaolo Rossi. Boccia è una giornalista del Tgr Sardegna, ha già condotto "Weekly" su Rai1 ed è sposata con Ignazio Artizzu, ex Rai e capo ufficio stampa del governatore sardo Christian Solinas. La sua Agorà estate è solo un test per poi sistemarla ad Agorà inverno. Sotto osservazione per più alti incarichi anche Laura Tecce con Underdog, dieci puntate estive su Raidue proprio su indicazioni del presidente del Consiglio.

incoronata boccia 6

[…] Per Stefano Coletta pare si aprano le porte della direzione marketing grazie alla pensione di Roberto Nepote. Oppure potrebbe andare alla Distribuzione al posto di Marcello Ciannamea che, in quota Lega, si prenderebbe il Prime Time.

[…] Per Simona Sala, oggi al Day Time, grazie al lavoro svolto si pensa a una direzione editoriale. Agli Approfondimenti, con Di Bella in pensione, potrebbe andare Nicola Rao, attuale direttore del Tg2. Lo stesso Rao però è indicato come possibile direttore del Tg1 se l'operazione Gianmarco Chiocci non dovesse andare in porto. Per una questione di genere in corsa per il Tg2 c'è anche Angela Mariella, attuale direttore di Isoradio, vicina alla Lega. In ballo ci sono anche Antonio Preziosi per Rainews 24, pure se quel posto sarebbe destinato a Giuseppe Carboni in quota 5 stelle, che a oggi non hanno nulla.

