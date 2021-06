1 giu 2021 19:21

“SE LA MELONI FOSSE LA PRIMA DONNA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NON SAREI CONTENTA” - ALLA FACCIA DELLA SOLIDARIETÀ FEMMINILE! MARIA ELENA BOSCHI A “L’ARIA CHE TIRA”: “IO FACCIO IL TIFO PER LE DONNE, MA PREFERISCO CHE NON CI SIA UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SOVRANISTA, CHE GUIDA A LIVELLO EUROPEO UN PARTITO CHE CI AVREBBE NEGATO I FONDI DEL RECOVERY FUND” - “IL CONSENSO PER MELONI SI SGONFIERÀ. LA CRESCITA DI FRATELLI D’ITALIA DERIVA DAL FATTO CHE SONO L’UNICO PARTITO D’OPPOSIZIONE…” – VIDEO