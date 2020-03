“SE NECESSARIO MANDO AFFANCULO TUTTI” – IL SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA NON SI ARRENDE DOPO LA DENUNCIA DA PARTE DEL MINISTRO LAMORGESE: “CI VEDIAMO IN TRIBUNALE, NON CONTA PIÙ DI ME. SE PENSA CHE SONO UN ROMPIBALLE MI RIMUOVA. VILIPENDIO? VISTO IL MIO CURRICULUM È POCA ROBA. I FATTI SONO DALLA MIA PARTE, A ROMA FANNO…”

Da “la Zanzara – Radio24”

cateno de luca

“Ci vediamo in tribunale. Vilipendio? Rispetto al mio pedigree in tribunale, è poca roba. Preoccupato? Ma quando mai. I fatti sono dalla mia parte”. Lo dice Cateno De Luca, sindaco di Messina, a La Zanzara su Radio24 rispondendo al ministro degli Interni Lamorgese che ha annunciato una denuncia per il reato di vilipendio.

cateno de luca 6

“Ho sempre toni eccessivi – dice De Luca - ne sono cosciente. Si tratta del fatto che per far passare un messaggio devo usare qualche frase più forte. E ben venga, soprattutto se la finalità è giusta. E comunque abbiamo denunciato dieci persone che non potevano essere a Villa San Giovanni, e altre sono ferme in Calabria. Lo testimoniano i poliziotti che erano con me. Sono stati i poliziotti accanto a me hanno accertato che dieci persone hanno una dichiarazione irregolare. Il prefetto? Loro sono più attenti alla forma, al combinato disposto delle leggi, più che alla sostanza”.

cateno de luca

cateno de luca 5

Ma non ti penti aver mandato affanculo il ministro?: “No, perché sul territorio ci siamo noi e dobbiamo subire le norme di carta che vengono fatte. Farei questo ed altro per salvare vite umane. E se per salvare vite umane mando affanculo tutti, lo faccio”. Hai parlato anche di imbroglioni e impostori al ministero dell’Interno: “Addirittura? Me ne è scappata più di una, allora. Porca miseria. Ho parlato anche di depistaggio di Stato. E’ vero. Cavoli, sto Cateno De Luca è impertinente veramente. Ma a parte gli scherzi, il ministro non conta più di me, va bene? La Costituzione mi riconosce lo stesso ruolo. Il ministro ha un ruolo, mi può anche rimuovere. Allora faccia la procedura, lo rimuova, così De Luca non romperà le palle. Se non mi pento di nulla? No, no”

cateno de luca 1 cateno de luca cateno de luca 11 cateno de luca 7 cateno de luca cateno de luca 10 cateno de luca 8 cateno de luca 9 cateno de luca in preghiera cateno de luca 2