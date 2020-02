“SE NON CI SONO NOVITÀ RIVOTEREMO CON L’OPPOSIZIONE” - LA DEPUTATA DI “ITALIA VIVA” LUCIA ANNIBALI A "CIRCO MASSIMO" PROVA A TENERE IL PUNTO SULLA RIFORMA BONAFEDE: “MA NON APRIREMO UNA CRISI SU QUESTO TEMA. LE PAROLE DI ZINGARETTI? POLITICHESE, SERVONO A NON ASSUMERSI LE RESPONSABILITÀ E SCARICARLE SU QUALCUN ALTRO” – “SONO STATA SFREGIATA IN FACCIA E ME LO RINFACCIANO ANCHE. SE SARÀ POSSIBILE DENUNCERÒ PER I MESSAGGI DI ODIO ONLINE”

Da “Circo Massimo - Radio Capital”

“Sulla proposta di legge Costa di Forza Italia se non ci sono novità agiremo in coerenza e siccome riteniamo che la riforma Bonafede sia sbagliata rivoteremo con l’opposizione. E’ un problema per il governo ma sarebbe bello che il Pd potesse convergere dalla nostra parte. Il Pd ha una sua proposta che abroga la Bonafede, non so dove sia finita”.

Così Lucia Annibali, intervistata in Circo Massimo su Radio Capital torna a parlare della battaglia parlamentare sulla prescrizione. “Noi abbiamo provato a dare una soluzione di buon senso – dice la deputata di Italia Viva - non è stata apprezzata. Non ci tiriamo indietro e vogliamo soluzioni sostenibili. Il lodo Conte bis non va in questa direzione. E’ molto confuso, difficile da spiegare figuriamoci una sua applicazione”.

A Zingaretti che aveva accusato Italia Viva di fare opposizione al posto di Salvini e Meloni Lucia Annibali risponde che “le dichiarazioni del segretario del Pd sono politichese, parole per non assumersi le responsabilità e scaricarle su qualcun altro”. La deputata renziana esclude una crisi di governo, “perché abbiamo sempre detto che non vogliamo aprire una crisi su questo tema anche se abbiamo visioni completamente diverse”.

A proposito dei messaggi di odio e gli insulti ricevuti nelle ultime ore attraverso i social network Annibali spiega che più che l’odio avverte “l’ignoranza delle persone perché, al di là delle cose scritte, intromettersi in una vicenda talmente intima di cui non si conoscono le implicazioni dimostra pochezza umana. Io sono stata sfregiata in faccia e me lo rinfacciano anche. I messaggi di odio sono tanti e continua ad arrivare, mi accusano di abbandonare le vittime del femminicidio. Denunciare? Se sarà possibile sì”. “Non è facile fermare l’odio in rete” spiega ancora Annibali che però si dice d’accordo sul fatto che Laura Boldrini abbia aperto una strada in vicende come queste, ricorrendo appunto alle denunce contro chi scatena l’odio sui social.

