15 mag 2023 10:12

“SE NON RIUSCISSIMO A REALIZZARE L’AUTONOMIA REGIONALE ABBANDONEREI LA POLITICA” - IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI CALDEROLI: “NEL PACCHETTO RIFORME C'È SIA L'AUTONOMIA CHE IL PRESIDENZIALISMO O FORME SIMILI. DEVONO ENTRAMBE ARRIVARE A CONCLUSIONE ENTRO LA FINE DELLA LEGISLATURA. NEL PROGRAMMA DI GOVERNO C'È L'INTESA SULL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MA IL PREMIERATO POTREBBE ESSERE LA STRADA GIUSTA - IL CASO FAZIO? LA SINISTRA HA FATTO CARNE DI PORCO IN RAI CON LE LOTTIZZAZIONI, CHE ORA ATTACCHI, MI FA INCAVOLARE”