14 lug 2021 17:47

“SE IL NUOVO CORSO È QUESTO, INIZIAMO MALE” - LA DIARCHIA GRILLO-CONTE NON È MANCO COMINCIATA CHE GIÀ CI SONO LE PRIME RIVOLTE! I SENATORI M5S SI INCAZZANO CON GIUSEPPE CONTE PER LA CANDIDATURA DI ALESSANDRO DI MAJO AL CDA RAI: “AVEVAMO SCELTO UN’ALTRA PERSONA, ASSURDO CHE CI IMPONGANO UN NOME CHE NON HA COMPETENZE IN MATERIA DI TV. DOPO LE AUDIZIONI, SEI DEI NOSTRI AVEVANO SCELTO ANTONIO PALMA. COME È STATO POSSIBILE IGNORARE UN’INDICAZIONE COSÌ NETTA?”