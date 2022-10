“SE LA POSIZIONE DI BERLUSCONI È LA POSIZIONE DI FORZA ITALIA, ALLORA FORZA ITALIA NON HA PIÙ UN FUTURO NEL PPE” – GLI AUDIO DEL "BANANA" SU PUTIN E ZELENSKY NON SONO STATI DIMENTICATI! RODERICH KIESEWETTER, VICECAPO DEL COPASIR TEDESCO, ESPERTO DI SICUREZZA DELLA CDU (IL PARTITO DELLA FILO-RUSSA MERKEL): “GIUDICHEREMO I FATTI, MA IO LO CACCEREI. DOBBIAMO DARE ALLA MELONI UN’APERTURA DI CREDITO, MA IL PPE DEVE STARE ATTENTO CHE FORZA ITALIA NON DIVENTI COME IL FIDESZ UNGHERESE”

Estratto dell’articolo di Tonia Mastrobuoni per “la Repubblica”

Roderich Kiesewetter

Roderich Kiesewetter è vicecapo della Commissione parlamentare di controllo sui servizi - il Copasir tedesco - ed esperto di sicurezza e politica estera della Cdu. […]

Cosa pensa della difesa di Putin, della vodka in regalo, delle accuse a Zelensky da parte di Berlusconi?

«Se la posizione di Berlusconi è la posizione di Forza Italia, allora Forza Italia non ha più un futuro nel Ppe».

Però Antonio Tajani, neo ministro degli Esteri, ha assicurato, anche a Bruxelles, che Forza Italia resta atlantista. È una garanzia sufficiente per lei?

putin berlusconi

«Giudicheremo i fatti. L'incidente non si può considerare chiuso. Vediamo come Berlusconi tratterà chi nel partito ha un orientamento europeista e filoatlantico. Se queste persone saranno emarginate, anche Forza Italia non può più avere un futuro nel Ppe».

Quindi lei caccerebbe Berlusconi dal Ppe?

SALVINI PUTIN

«Io sì. Naturalmente vedo anche il pericolo che verrebbe meno una figura di riferimento. Berlusconi cercherebbe altri modi per esercitare la sua influenza. Gli italiani di destra comunque voteranno FdI. Ecco perché è anche nell'interesse di Forza Italia liberarsi di questo tiranno».

Cosa teme di più dal governo Meloni?

«Anzitutto apprezzo che Meloni ribadisca spesso la sua fedeltà ai rapporti transatlantici. Ma la nuova premier ha spesso criticato la Germania e nella sua autobiografia afferma addirittura di avere una personale "avversione" per il nostro Paese.

MANFRED WEBER SILVIO BERLUSCONI ANTONIO TAJANI

Temo quindi tempi più duri per il direttorio Berlino-Parigi-Roma. Temo che la Germania dovrà cercarsi nuovi partner in Europa. Quanto al governo: Meloni ha scelto personalità competenti per rassicurare la Ue. Ma da grande tifoso dell'Italia dico che restano alcuni punti interrogativi».

Quali?

«Primo, la coalizione di Meloni non mi sembra affatto stabile. Secondo, anche Matteo Salvini non mi sembra troppo solido nel suo partito. Terzo, per fortuna Meloni sta cercando di rassicurare i mercati e di conquistare la fiducia degli alleati. Ha promesso fedeltà alla Nato e un sostegno vero all'Ucraina. Su questo, penso che le cose andranno a posto. Il punto più importante per me è che Forza Italia non trascini il Ppe più a destra».

vladimir putin angela merkel

Ma è ipotizzabile una convergenza tra Conservatori, presieduti da Meloni, e Popolari europei?

«Sì, penso che lo sia. Dobbiamo dare alla Meloni una apertura di credito. Ma il Ppe deve stare attento che Forza Italia non diventi qualcosa di simile al Fidesz ungherese. Perché ovviamente è stato giusto buttare fuori il partito di Orban». […]

