NON UNA INCAZZATA DI MENO - PIÙ CHE LA LEADERSHIP FEMMINILE, NEL PD MANCA LA SORELLANZA. SENTITE L'EX MINISTRA PAOLA DE MICHELI: "QUANDO MI HANNO ATTACCATO NESSUNA DI VOI MI HA DIFESA" – IL CONTENTINO DI QUALCHE POSTO DA SOTTOSEGRETARIA NON BASTA A PLACARE LE DONNE DEM LASCIATE FUORI DAL GOVERNO: LA ZINGARETTIANA CECILIA D'ELIA PROVA A BUTTARE ACQUA SUL FUOCO, MA ALTRE COME TITTI DI SALVO E ANNA ASCANI CHIEDONO UNA DIREZIONE PER FARE UNA RESA DEI CONTI