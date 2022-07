15 lug 2022 18:50

“SE QUESTE SONO LE PREMESSE LA LEGISLATURA SI CHIUDE” – SENTITE COSA DICE QUEL VECCHIO VOLPONE DEMOCRISTIANO DI TABACCI: “NEI PROSSIMI GIORNI SI BALLERÀ ANCORA DI PIÙ PERCHÉ È CHIARO CHE L'ITALIA NON PUÒ PERMETTERSI DI SACRIFICARE DRAGHI PER UN’OPERAZIONE SOSTANZIALMENTE INCOMPRENSIBILE. ORA SI GUARDA A MERCOLEDÌ, MA NON SO CON QUALI SPERANZE” – "LA PROSPETTIVA A CUI SI VA INCONTRO È..."