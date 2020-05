“SE SALVINI PASSERÀ UN GUAIO GIUDIZIARIO E CONTE NO SARÀ UN’INGIUSTIZIA” – PAOLO MIELI A ‘DIMARTEDI’’ SUL CASO ‘OPEN ARMS’: “ERA PARTECIPE COME PREMIER” – “IL CASO DELLE INTERCETTAZIONI DELLA MAGISTRATURA HA LASCIATO DEI DUBBI…” – VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

conte salvini matteo salvini giuseppe conte a pian de giullari firenze

Anche a DiMartedì, il talk politico di La7 condotto da Giovanni Floris, non si può fare a meno di commentare la vicenda della Open Arms. La Giunta per le immunità parlamentari di Palazzo Madama ha infatti respinto la richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini: decisivo Matteo Renzi, che con i suoi tre senatori che non hanno partecipato al voto ha mandato l’ennesimo segnale al premier Giuseppe Conte.

paolo mieli a dimartedi'

Il quale, secondo Paolo Mieli, rischia grosso: “Il caso delle intercettazioni della magistratura ha lasciato dei dubbi. È chiaro che - ha sottolineato il giornalista a DiMartedì - se passerà un guaio giudiziario l’ex ministro e Conte no… sarà una clamorosa ingiustizia perché era partecipe come premier”.

