Estratto dell’articolo di Elisa Sola per “la Repubblica”

MATTEO RENZI AL SENATO

Il giorno del grande affondo di Matteo Renzi contro Andrea Delmastro, a Biella diluvia. […] il suo intervento, più che sul libro, è incentrato sul caso di Rosazza. Sul veglione di Capodanno organizzato da Delmastro, rovinato dall’esplosione di un proiettile partito dal revolver di Emanuele Pozzolo, deputato (sospeso) di Fratelli d’Italia e unico indagato. Al fianco di Pozzolo, al momento dello sparo, c’era il capo scorta di Delmastro, il poliziotto penitenziario Pablito Morello.

L’agente è stato il primo ad accusare Pozzolo. Il deputato, che ha sempre sostenuto di non avere sparato, ieri (parlando a Repubblica) ha ribadito: «La verità io l’ho detta fin dal primo istante. Altri no». Oltre a Morello, anche il ferito, nonché genero del capo scorta, Luca Campana, ha accusato Pozzolo.

EMANUELE POZZOLO E ANDREA DELMASTRO

Poi l’analisi dell’arma dei Ris di Parma ha complicato tutto, facendo emergere il dna di almeno tre persone. «Delmastro si sottoponga al test del dna per dimostrare che non ha toccato la pistola», tuona Renzi. «Se sono così tranquilli e convinti di avere detto tutto — aggiunge — perché l’esame dimostra che l’hanno toccata almeno in tre? Chi è il terzo? Delmastro e sua sorella Francesca, sindaca di Rosazza, come pubblici ufficiali, si devono sottoporre all’esame».

Non si fa attendere la replica del sottosegretario alla Giustizia: «E Renzi al test si sottopone? Dato che era presente come ero presente io, Renzi si sottopone? E ancora, lo decide Renzi o la procura?». «Io sono a disposizione — afferma Delmastro — ho dato la mia versione dei fatti alla procura. Sono a disposizione, come sempre, della procura. Luogo in cui in questi giorni sono andato nuovamente per depositare una querela. Quindi ci sarà qualcuno che dovrà andare a dire cosa sa».

ANDREA DELMASTRO E PABLITO MORELLO

La querela è contro Renzi, che annuncia il contrattacco. Lunedì, con Enrico Borghi, depositerà due interrogazioni al Guardasigilli, Carlo Nordio. Una riguarda Morello, che non avrebbe avuto i requisiti per diventare capo scorta per via di un limite di età. Inoltre, non esisterebbe — per Idv — alcun documento del provveditorato del Dap che assegni Morello a Delmastro. […]

PABLITO MORELLO E LUCA CAMPANA PABLITO MORELLO