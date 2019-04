LA TEMPESTA STA ARRIVANDO – LE AGENZIE DI RATING NON HANNO DECLASSATO L’ITALIA SOLO PERCHÉ CROLLEREBBERO I MERCATI DI TUTTA EUROPA, MA GLI INDICATORI ECONOMICI SONO IN PROFONDO ROSSO E IL DEBITO È FUORI CONTROLLO – L’EUROPA È PRONTA A FAR PARTIRE UNA PROCEDURA DI INFRAZIONE A GIUGNO O CHIEDERE UNA MAXI MANOVRA. CHE POI NON CE N'È BISOGNO: CON I 23 MILIARDI DI CLAUSOLE IVA SARANNO COMUNQUE LACRIME E SANGUE