“SE TUTTO VA BENE SPUTNIK SARÀ DISPONIBILE NELLA SECONDA PARTE DELL’ANNO” – DRAGHI SPEGNE GLI ENTUSIASMI SUL VACCINO RUSSO: “STAREI ATTENTO A FARE CONTRATTI PERCHÉ POSSONO PRODURRE MASSIMO 55 MILIONI DI DOSI, E NON È STATA PRESENTATA FORMALE DOMANDA. NON SI PREVEDE CHE L’EMA SI PRONUNCI PRIMA DI TRE O QUATTRO MESI…” – LA CAMPANIA INTANTO HA FIRMATO UN ACCORDO PER L’ACQUISTO E ALLO SPALLANZANI È PARTITA LA SPERIMENTAZIONE – VIDEO

Draghi,se tutto va bene Sputnik disponibile secondo semestre

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - "Starei attento a fare contratti" su Sputnik "perché ieri la presidente della commissione ha messo in luce come, da un'indagine fatta dalla commissione parlando col fondo d'investimento russo, possono produrre massimo 55 milioni di dosi, di cui il 40% in Russia e il resto all'estero. E' vaccino in due dosi, a differenza di Johnson & Johnson, e all'Ema non è stata ancora presentata formale domanda su questo ma sta facendo review delle varie componenti e non si prevede che l'Ema si pronunci prima di tre o quattro mesi. Se va bene il vaccino sarebbe disponibile nella seconda parte dell'anno". Lo dice il premier Mario Draghi.

Vaccino: Draghi, Ue ha allargato criteri per stop export

(AGI) - Roma, 26 mar. - "Prima l'unico requisito che autorizzasse a bloccare l'esportazione dei vaccini era che in passato non ci fosse stato il rispetto dei contratti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario DRAGHI, in una conferenza stampa al termine del Consiglio europeo Ue. "Siamo stati gli unici a bloccare l'export dei vaccini. Ora la Commissione Ue allarga la rete entro cui possono cadere le societa' che esportano. La Commissione Ue allarga i criteri", conclude.

Vaccini: la Campania compra lo Sputnik

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAR - La Campania ha firmato un accordo per l'acquisto del vaccino russo Sputnik V. La Regione ha siglato dei cosiddetti "accordi congelati", che cioè saranno attuati non appena l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) darà l'approvazione all'uso del farmaco. La notizia - riferita a da Repubblica Napoli e riportata dall'agenzia russa Tass - è stata confermata all'ANSA da fonti della Regione. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, riferendosi al "contratto per la fornitura del vaccino Sputnik" ringrazia "l'Ambasciata italiana a Mosca per il supporto fornito".

Lazio sperimenta Sputnik, su varianti e seconda dose ++

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Dopo Pasqua verrà avviata all'Istituto Spallanzani, in collaborazione con l'Istituto Gamaleya, una doppia sperimentazione col vaccino Sputnik. Lo studio, secondo quanto si apprende, riguarderà l'efficacia del siero russo sulle varianti, in particolare quelle brasiliana, sudafricana e inglese, e anche il suo uso come richiamo in soggetti che hanno ricevuto la prima dose di un vaccino affine per struttura, ovvero ad esempio Astrazeneca. E' prevista anche una collaborazione con l'Istituto Sacco di Milano. Nella prima fase di sperimentazione l'Istituto russo metterà a disposizione 100 dosi.

