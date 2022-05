23 mag 2022 15:37

“SE LA UE CI IMPONE DI AUMENTARE LA TASSA SULLA CASA SI ATTACCA” - MATTEO SALVINI È IN DIFFICOLTÀ NEI SONDAGGI E TORNA A FARE L’ANTI-EUROPEISTA D’ACCATTO: “SIAMO IN GRADO DI GOVERNARCI DA SOLI, SE LA RICHIESTA È MASSACRARE I LAVORATORI, LE IMPRESE E I RISPARMIATORI ITALIANI, LA RISPOSTA SARÀ NO” - COME RISPOSTA, IL VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE, FRANZ TIMMERMANS, ATTACCA “GLI AMICI DI PUTIN” (SENZA FARE NOMI..)